Znamy kolejnych uczestników "Hotel Paradise"! Czy Łukasz i Viola podbiją serca widzów?

TYLKO U NAS! Oto kolejna dwójka uczestników nowego show TVN 7 - "Hotel Paradise"! W programie prowadzonym przez Klaudię El Dursi wezmą udział m.in. 22-letni Łukasz „Długi” Kobus oraz 25-letnia Viola Nowasielska. Kim są? Poznajcie ich bliżej!

Oto nowi uczestnicy "Hotel Paradise"!

Do tej pory poznaliśmy trzech uczestników show - Olę, Macieja i Krzysztofa. Dołączą do nich Viola i Łukasz. Kim są? Mamy sylwetki!

Kim jest Viola Nowasielska? Ma 25 lat i pochodzi z Warszawy. Jest asystentką projektantki mody. Pozytywnie nastawiona do życia i innych ludzi. Twierdzi, że dla niej szklanka jest zawsze do połowy pełna. Nie wyobraża sobie życia bez pasji. Kocha taniec i malarstwo. Na swoim koncie ma dwa związki, a singielką jest od roku. Nie szuka nikogo na siłę i docenia życie w pojedynkę. Woli samotność niż przelotny romans. Kiedyś łatwo się zakochiwała, a dziś oczekuje od mężczyzny czegoś więcej. Zależy jej na poważnej relacji. Ideał Violi to wysoki, męski, wysportowany brunet. Lubi tatuaże, ale nie jest to wymóg. Ceni sobie poczucie humoru, inteligencję, zaradność i opiekuńczość. Niski wzrost niestety dyskwalifikuje potencjalnego kandydata na jej partnera. Nie należy do kobiet, które robią pierwszy krok - głębokim spojrzeniem w oczy i uśmiechem delikatnie daje do zrozumienia, że jest kimś zainteresowana.

mat. prasowe

Kolejnym uczestnikiem jest 22-letni Łukasz „Długi” Kobus z Warszawy. Jest studentem psychologii. Pewny siebie. Lubi wyzwania. Ceni sobie niezależność. Otwarty na nowe doświadczenia. Nie cierpi nudy. Łatwo nawiązuje nowe relacje. Lubi gdy wokół niego dużo się dzieje. Interesuje się piłką nożną, sportem, psychologią, kryminalistyką oraz zwierzętami. Nigdy nie był w poważnym związku i jeszcze się nie zakochał. Jednak przelotne romanse go nie interesują. Jest niepoprawnym romantykiem i marzy by przeżyć miłość, taką jak w jego ulubionych komediach romantycznych. Jego uwagę przykuwają szczupłe, wysokie blondynki, jednak wygląd nie jest dla niego czymś, co stanowi o ideale. Ważne jest również poczucie humoru, dystans do siebie i otaczającego świata oraz wsparcie ukochanej osoby. Kobiety zjednuje sobie umiejętnością słuchania i rozmawiania dosłownie o wszystkim.

mat. prasowe

Za kogo będziecie trzymać kciuki? Show poprowadzi Klaudia El Dursi, a na antenie TVN 7 zadebiutuje już 24 lutego!