Zbigniew Wodecki wraca do "Tańca z Gwiazdami"! Czy muzyk znów pojawi się w roli jurora show i zastąpi Andrzeja Grabowskiego? Nie! Gwiazdor będzie gościem specjalnym wielkiego finału, który już w ten piątek!

Wodecki bardzo cieszy się z możliwości pojawienia się w show:

„Przyjadę jak się przyjeżdża do szkoły, w której spędziło się kilka dobrych lat. Nie ukrywam, nie obejdzie się bez lekkiego wzruszenia. Jestem bardzo ciekaw i atmosfery i tego co się zmieniło, a co zostało po staremu. Cieszę się że zobaczę też moje „koleżeństwo – jurorostwo”, panią Beatę, Andrzeja Grabowskiego czy Iwonkę Pavlović, bo rzadko mamy okazję się spotkać” – mówi wokalista.