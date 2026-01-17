Kogo zobaczymy w osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Choć produkcja stopniowo zaspokaja ciekawość widzów, ujawniając co jakiś czas kolejne nazwiska gwiazd, to teraz do mediów trafiła nieoficjalna lista par, które mają zawalczyć o Kryształową Kulę. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Sebastian Fabijański, Małgorzata Potocka oraz Mateusz Pawłowski. Z kim zatańczą w programie?

Oni na pewno wystąpią w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Przypomnijmy, że dziś rano przedstawiono kolejnego uczestnika tanecznego show. W 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpi Gamou Fall. Jak informuje portal Pudelek, ma on zatańczyć z Hanną Żudziewicz, choć jej udział w programie nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony.

Na parkiecie zobaczymy również znanego z serialu Rodzinka.pl aktora Mateusza Pawłowskiego. W show pojawi się także Piotr Kędzierski, który - jak donosi Pudelek - może stworzyć taneczny duet z Magdaleną Tarnowską. W programie z pewnością pojawi się Małgorzata Potocka, która ma ponoć występować u boku Mieszka Masłowskiego. Nieoficjalnie mówi się również o wyjątkowym duecie - Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazino.

Nieoficjalna lista "TzG" ujrzała światło dzienne

Z kim zatańczą pozostałe gwiazdy osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Portal Pudelek opublikował nieoficjalną listę uczestników i ich tanecznych partnerów:

1. Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

2. Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

3. Kamil Nożyński i Izabela Skierska

4. Sebastian Fabijański i Julia Suryś

5. Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

6. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

7. Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

8. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

9. Natsu i Wojciech Kucina

10. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

11. Iza Miko i Albert Kosiński

12. Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Myślicie, że potwierdzą się medialne doniesienia i właśnie te duety zawalczą o zwycięstwo w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

