Ujawniono listę par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Wiadomo, z kim zatańczą gwiazdy
W mediach pojawiła się nieoficjalna lista wszystkich par, które mają wystąpić w nowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Z kim zatańczą m.in. Mateusz Pawłowski i Piotr Kędzierski? Niektóre zestawienia są naprawdę zaskakujące.
Kogo zobaczymy w osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Choć produkcja stopniowo zaspokaja ciekawość widzów, ujawniając co jakiś czas kolejne nazwiska gwiazd, to teraz do mediów trafiła nieoficjalna lista par, które mają zawalczyć o Kryształową Kulę. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Sebastian Fabijański, Małgorzata Potocka oraz Mateusz Pawłowski. Z kim zatańczą w programie?
Oni na pewno wystąpią w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"
Przypomnijmy, że dziś rano przedstawiono kolejnego uczestnika tanecznego show. W 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpi Gamou Fall. Jak informuje portal Pudelek, ma on zatańczyć z Hanną Żudziewicz, choć jej udział w programie nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony.
Na parkiecie zobaczymy również znanego z serialu Rodzinka.pl aktora Mateusza Pawłowskiego. W show pojawi się także Piotr Kędzierski, który - jak donosi Pudelek - może stworzyć taneczny duet z Magdaleną Tarnowską. W programie z pewnością pojawi się Małgorzata Potocka, która ma ponoć występować u boku Mieszka Masłowskiego. Nieoficjalnie mówi się również o wyjątkowym duecie - Emilii Komarnickiej i Stefano Terrazino.
Nieoficjalna lista "TzG" ujrzała światło dzienne
Z kim zatańczą pozostałe gwiazdy osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami"? Portal Pudelek opublikował nieoficjalną listę uczestników i ich tanecznych partnerów:
1. Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
2. Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
3. Kamil Nożyński i Izabela Skierska
4. Sebastian Fabijański i Julia Suryś
5. Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
6. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
7. Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
8. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
9. Natsu i Wojciech Kucina
10. Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
11. Iza Miko i Albert Kosiński
12. Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
Myślicie, że potwierdzą się medialne doniesienia i właśnie te duety zawalczą o zwycięstwo w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?
Zobacz więcej: