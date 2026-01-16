"Taniec z gwiazdami" to najpopularniejszy i najbardziej lubiany program taneczny w Polsce. Od lat nie schodzi z ramówek stacji i jest bezkonkurencyjnym faworytem Polsatu pod względem oglądalności telewidzów. Choć o uczestnikach ostatniej, 17. edycji programu w mediach jest głośno do dziś, to produkcja programu nie osiada na laurach. Znane są już gwiazdy, które powalczą na parkiecie o Kryształową Kulę.

To oni wystąpią w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"

Do tej pory produkcja "Tańca z gwiazdami" potwierdziła cztery nazwiska uczestników najnowszej edycji, którą telewidzowie będą mogli oglądać w Polsacie już wiosną. Pierwszym potwierdzonym uczestnikiem 18. edycji "Tańca z gwiazdami" jest aktor znany z roli Kacperka w "Rodzince.pl" - Mateusz Pawłowski. W drugiej kolejności twórcy telewizyjnego show pochwalili się angażem znanej pokoleniom Polaków aktorki Małgorzaty Potockiej.

Ku zaskoczeniu wielu, swoją pozytywną energią w trakcie odcinków "Tańca z Gwiazdami" będzie zarażać również dziennikarz i prezenter Piotr Kędzierski znany zarówno z telewizyjnych, radiowych, jak i internetowych projektów. Ostatnią gwiazdą, której uczestnictwo oficjalnie potwierdzono jest Gamou Fall - aktor, model i sportowiec o polsko-senegalskim pochodzeniu, którego telewidzowie mogę kojarzyć nie tylko z produkcji Netflixa, lecz także polskich filmów takich jak m.in. "Botoks".

To oni mogą dopełnić listę uczestników 18. edycji "Tańca z gwiazdami"

W mediach już od tygodni głośno jest też o potencjalnych uczestnikach najnowszej edycji. Osoby pracujące przy produkcji programu zdradziły, że na parkiecie 18. edycji prawdopodobnie widzowie będą mogli również zobaczyć znane polskiej publice aktorki - Magdalenę Boczarską, Izę Miko, Emilię Komarnicką oraz Paulinę Gałązkę. Ponadto, branżę aktorską w tanecznym programie mają możliwość zaprezentować Kamil Nożyński i Sebastian Fabijański - obaj panowie przez lata zdobywali doświadczenie także w muzyce i rapie. W wiosennym wydaniu "Tańca z Gwiazdami" ma również nie zabraknąć reprezentacji internetowych influencerów. W mediach pojawiły się doniesienia o Natalii "Natsu" Karczmarczyk oraz Kacprze "Jasperze" Porębskim.

Kto nie zatańczy w "Tańcu z gwiazdami"?

O krążących plotkach związanych z nadchodzącą edycją "Tańca z gwiazdami" zdecydowała się wypowiedzieć między innymi Małgorzata Rozenek-Majdan. W jednym z wywiadów ponownie zaznaczyła, że gdyby show było emitowane przez stację, w której obecnie pracuje, chętnie spróbowałaby swoich sił na parkiecie. Plotki swoim uczestnictwie w programie stanowczo zdementowała też Helena Englert.

Mimo wcześniejszych doniesień na parkiecie nie zobaczymy również Joanny Kulig czy Gosia Andrzejewicz.

Zobacz także: