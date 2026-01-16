Kolejne nazwisko właśnie zostało oficjalnie przedstawione. Gamou Fall wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Gamou jest polskim aktorem, modelem i byłym zawodnikiem walk typu Fame MMA. Jak donosi portal „Halo Tu Polsat”, dziennikarka Kamila Ryciak specjalnie przybyła na sesję zdjęciową wszystkich uczestników "TzG", by potwierdzić nazwisko kolejnej gwiazdy. Gamou Fall już niedługo będzie mieć szansę wykazać swoje taneczne umiejętności.

Oto nowy uczestnik "Tańca z gwiazdami".

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" potwierdziła właśnie kolejne nazwisko z listy uczestników 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". O "Kryształową Kulę" zawalczy Gamou Fall.

Wiosną na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” zobaczymy Gamou Falla. Popularny aktor, znany m.in. z filmu „Zgon przed weselem”. Gamou jest także modelem - brał udział w kampaniach wizerunkowych wielu światowych marek. Na co dzień aktywnie uprawia sport, co z pewnością pomoże mu w tanecznych wyzwaniach. Witamy w programie czytamy na Instagramie.

Kim jest Gamou Fall z "Tańca z Gwiazdami"?

Gamou Fall dołącza do obsady 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". 34-letni aktor, model i były zawodnik freak‑fightowych walk w ramach Fame MMA ma wszechstronną karierę. Poza modelingiem i sportem pojawiał się także na ekranie i scenie teatralnej. Fall zdobył rozpoznawalność dzięki rolom filmowym i serialowym, m.in. w polskiej komedii dostępnej na Netflixie, "Zgon przed weselem".

Fall występował także w filmie "Botoks" oraz w różnych produkcjach telewizyjnych, a na deskach Teatru Polskiego udowadniał swoje aktorskie umiejętności. Jako model brał udział w kampaniach i sesjach zdjęciowych, a w przeszłości próbował sił w sportach walki. Podczas gali Fame MMA pokonał swojego rywala już w drugiej rundzie. Jego spore doświadczenie aktorskie i medialne pomoże mu powalczyć o wygraną.

Gamou Fall o udziale w "TzG"

W rozmowie z reporterką Kamilą Ryciak, Gamou wyznał, co skłoniło go do wzięcia udziału w programie.

To jest przede wszystkim naprawdę wspaniała przygoda. Ten format przyciągnął mnie tym, że w żadnym innym momencie nie byłbym w stanie nauczyć się po prostu tańczyć w takim wymiarze, być trenowanym przez profesjonalistów, a tutaj mogę udoskonalić swój warsztat aktorski. Każda nowa umiejętność, taka jak taniec, może się przydać na tej drodze wyznał.

Teraz Gamou Fall będzie miał okazję zaprezentować widzom swoją energię i taneczne umiejętności na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Gamou Fall to artysta, który z pewnością dostarczy widzom niezapomnianych wrażeń. Fall jest również bardzo atrakcyjnym mężczyzną, co nie umknęło uwadze mediów. W rozmowie z nowym uczestnikiem Kamila Ryciak wspomniała, że jego aparycja może przyciągnąć jeszcze większe grono fanów.

Bardzo mi miło, ale nie idziemy w myśl zasady, czego nie wytańczymy, to dowyglądamy, tylko postaramy się, żeby jednak ten aspekt taneczny stał na wysokim poziomie. Chociaż tego obiecać nie mogę, bo nie tańczyłem nigdy odpowiedział Gamou.

Kto jeszcze wystąpi w nowej edycji "TzG"?

W obsadzie 18. edycji "TzG" zobaczymy Piotra Kędzierskiego, znanego i lubianego dziennikarza radiowego i telewizyjnego. O "Kryształową Kulę" zawalczą również aktor Mateusz Pawłowski i aktorka Małgorzata Potocka.

18. edycja uwielbianego tanecznego show wystartuje na antenie Polsatu już 1 marca 2026 roku.

