Jacek Jeschke, uznany tancerz znany z ogromnej charyzmy i scenicznego kunsztu, przez lata zdobył serca publiczności. Wystąpił w wielu edycjach „Tańca z gwiazdami”, zdobywając nie tylko popularność, ale i trofea. Na jakiś czas zniknął z formatu, by, jak już wiadomo, powrócić w wielkim stylu! W 18. edycji show Jeschke znów pojawi się na parkiecie. Jego powrót wywołał lawinę emocji i wzruszeń wśród fanów.

Jacek Jeschke ogłasza wielki powrót do "Tańca z gwiazdami"

O powrocie Jacka Jeschke do tanecznego show plotkowano już od pewnego czasu. 16 stycznia z samego rana głos zabrał sam zainteresowany, oficjalnie ogłaszając, że znów zobaczymy go na parkiecie w Polsacie!

Jack is BACK! Czasem warto zniknąć na chwilę, żeby wrócić z jeszcze większą radością. Trzy kryształowe kule przypominają mi o pięknej drodze, wdzięczności i ludziach, bez których to wszystko nie miałoby sensu

Jacek Jeschke nie kryje ogromnej ekscytacji i nie pozostawia wątpliwości, że przerwa od "Tańca z gwiazdami" pozwoliła mu złapać oddech i nabrać wiatru w żagle. Jest gotowy na wyzwania, jakie przyniesie mu 18. edycja show!

Nie było mnie chwilę, ale dziś wracam z otwartym sercem, ciekawością i ogromną ekscytacją na nową przygodę. Dziękuję, że jesteście. Już nie mogę się doczekać tego, co przed nami

Jacek Jeschke jest jedną z ikon programu „Taniec z gwiazdami”. Trzykrotnie zdobywał Kryształową Kulę, potwierdzając swój kunszt i umiejętność pracy z różnorodnymi partnerkami. Wygrał m.in. z Anitą Sokołowską, influencerką Marią Jeleniewską oraz Anną Karczmarczyk.

W pozostałych edycjach był trenerem takich gwiazd jak Sylwia Bomba, Barbara Kurdej-Szatan czy Natalia Nykiel. Jego doświadczenie i charyzma sprawiają, że jest jednym z najbardziej cenionych tancerzy w historii polskiego „Tańca z gwiazdami”.

Z kim zatańczy Jeschke w 18. edycji Tańca z gwiazdami?

To pytanie elektryzuje fanów programu. Jak w rozmowie z Plejadą ujawniła osoba związana z produkcją show, Jacek Jeschke w nadchodzącej edycji zatańczy z „jedną z najbardziej znanych i szanowanych aktorek w Polsce”. Tożsamość jego partnerki pozostaje jednak tajemnicą.

Jacek jest już ikoną tego programu. Trzy razy zdobył Kryształową Kulę i wszyscy mają świadomość tego, że może po nią sięgnąć kolejny raz. Zwłaszcza, że będzie teraz tańczył z jedną z najbardziej znanych i szanowanych aktorek w Polsce. Produkcja wie, że o tym duecie będzie się dużo pisało

Kogo jeszcze zobaczymy w nowym sezonie "Tańca z gwiazdami"?

Powrót Jacka Jeschke to nie jedyna wiadomość, która elektryzuje widzów na myśl o nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Jak już wiadomo, w 18. sezonie na parkiecie zobaczymy aktora Mateusza Pawłowskiego, który zasłynął rolą Kacperka w serialu „Rodzinka.pl”. Pojawi się także aktorka Małgorzata Potocka oraz dziennikarz Piotr Kędzierski.

Z medialnych doniesień wynika, że możliwy jest udział także innych znanych postaci. W gronie potencjalnych uczestników wymienia się aktorkę Emilię Komarnicką czy Sebastiana Fabijańskiego. Pełna lista uczestników 18. edycji nie została jednak jeszcze ogłoszona.

Jacek Jeschke, Maria Jeleniewska, fot. Wojciech Olkusnik/East News

Jacek Jeschke, Maria Karczmarczyk, fot. Michal WARGIN/East News

Jacek Jeschke, Anita Sokołowska, fot. Wojciech Olkusnik/East News

Jacek Jeschke, Hanna Żudziewicz, fot. Wojciech Olkusnik/East News

