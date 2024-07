Mamy zwiastun pierwszego odcinka "Małych Gigantów"! W drugiej edycji show całkowicie zmienił się skład trenerski. Wśród nowej obsady znalazł się między innymi Kuba Wesołowski, który dzięki temu programowi dowie się m.in. jak podrywać dziewczyny!

Reklama

Tylko na Party.pl możecie zobaczyć przedpremierowo zwiastun sobotniego odcinka "Małych Gigantów"! Będzie naprawdę bardzo zabawnie. Widać, że aktor ma doskonałe podejście do dzieci i świetnie się z nimi dogaduje. Zresztą zobaczcie sami!

Mali Giganci - sezon drugi

Oprócz Kuby Wesołowskiego trenerami zostali również Magda Mołek, Sonia Bohosiewicz, Anna Dereszowska, Grzegorz Hyży oraz Marcin Perchuć. Osiągnięcia drużyn oceniać będą Agnieszka Chylińska, Katarzyna Bujakiewicz oraz Kuba Wojewódzki.

W czasie castingów każdy opiekun wybiera do swojej drużyny dwoje wokalistów, dwoje tancerzy i dwoje maluchów. Jednak docelowo, każda drużyna może się składać tylko z jednego wokalisty, jednego duetu tańczącego oaz jednego malucha. W pierwszym i drugim odcinku programu „Mali Giganci”, to jurorzy z każdej dwójki wybierają jedną dziecko (lub duet), które wchodzi w do drużyny. W tych odcinkach nie ma jeszcze punktów. Punkty dzieciaki zbierają od trzeciego odcinka. Będziecie oglądać?

Zobacz także

Zobacz: Grzegorz Hyży na planie "Małych Gigantów"! Jak tata bliźniaków poradzi sobie w roli trenera?

Kuba Wesołowski na planie "Małych Gigantów"