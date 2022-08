"Top Model 11": Zamaskowany Michał Piróg promuje program, ale to Krupa i Sokołowska skradły show

Na dzisiejszej konferencji TVN pojawiła się plejada największych gwiazd. Największą uwagę skupiła na sobie Joanna Krupa - gwiazda "Top Model". Modelka postawiła na piękną kreację projektu Dawida Wolińskiego. Zobacz: Joanna Krupa na prezentacji ramówki TVN wystąpiła w sukience projektu swojego przyjaciela Bardzo stylowo wyglądali również pozostali jurorzy show - Marcin Tyszka , Katarzyna Sokołowska oraz Dawid Woliński. Na konferencji zabrakło jednak... Michała Piróga , prowadzącego program. Dlaczego? Tancerz wyjaśnił to na swoim Instagramie: Kongerencja TVN trwa ale ja jestem niestety zabiegany Michał w Łodzi ćwiczył w Rudzkim Klubie Sportowym. W hasztagach zaś zdradził, że konferencja jest dla słabiaków! Co na to TVN? Michał zawsze pojawiał się przecież na ramówkach. Zobacz: Joanna Krupa, Anna Wendzikowska, Katarzyna Sokołowska. Bitwa na nogi :) Kongerencja TVN trwa ale ja jestem niestety zabiegany 😈😈😈 #nowewyzwania #konferencja #pfff #make_your_dreams_come_true #feet_on_the_ground #head_in_the_cloud #konferencja_dla_slabiakow A photo posted by Michal Pirog (@michalpirog) on Aug 5, 2015 at 3:25am PDT