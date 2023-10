Sporą sensację jakiś czas temu wywołały zdjęcia paparazzi Idy Nowakowskiej z Michałem Pirógiem, którzy dyskutowali na ulicy. Rozmowa nie wyglądała na miłą. Mimo jednak widocznych na fotkach emocji - Ida mocno gestykulowała - Michał już wówczas zapewniał, że o konflikcie nie ma mowy, a oboje darzą się ogromną sympatią.

Czy Ida Nowakowska i Michał Piróg maja konflikt?

Rozumiem, że przez jej pracę w TVP ludzie doszukują się między nami konfliktu. Nie ma go. Doskonale znam poglądy Idy. Miała takie same już dawno temu, gdy pracowaliśmy w TVN, i tu się nic nie zmieniło. Za to ją nawet szanuję, bo ona w przeciwieństwie do innych nikogo nie udaje i jest stabilna w swoich opiniach. Nie widzę powodu, byśmy nagle nie rozmawiali, mimo że wiele nas dzieli światopoglądowo. Rozmowy z Idą są zawsze miłe, bo to fantastyczna i sympatyczna kobieta, która rozkwita jako matka i żona – mówił wówczas Piróg w "Fakcie".

Teraz, w rozmowie z dziennikarką Party.pl potwierdza to też sama Ida Nowakowska. Jak się okazuje, znają się długo, i to nie z show-biznesu, a jeszcze z teatru. Poznali się, gdy występowali razem w przedstawieniu "Koty" w teatrze Roma. O to ich połączyło. Ida lubi rozmawiać z Michałem Pirógiem, podobnie jak z innymi osobami, które mają inne opinie niż ona sama.

To, że mamy różne podejścia jest fascynujące - mówi Ida. - Szacunek w rozmowie nie hejt, to jest najważniejsze - podkreśla.

Tak wyglądali oboje na scenie "You Can Dance".

Mariusz Grzelak/REPORTER/East News

