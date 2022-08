Katarzyna Sokołowska po narodzinach synka błyskawicznie wróciła do pracy i pochwaliła się forma po porodzie. Jurorka programu "Top Model" na czerwonym dywanie wyglądała rewelacyjnie!

Katarzyna Sokołowska dwa tygodnie od narodzin synka pojawiła się na konferencji prasowej nowej edycji "Top Model". Jurorka zaskoczyła nie tylko wyjątkową stylizacją, ale i świetną figurą. Katarzyna Sokołowska błyskawicznie wróciła do formy sprzed ciąży i wygląda na to, że reżyserka pokazów mody nie planuje dłuższej przerwy od obowiązków zawodowych.

Katarzyna Sokołowska pojawiła się na konferencji "Top Model"!

Katarzyna Sokołowska pod koniec lipca po raz pierwszy została mamą, a tydzień temu opublikowała w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie synka. 49-letnia jurorka "Top Model" pomimo wielkiej zmiany w jej życiu, jakim było powitanie nowego członka rodziny nie zamierzała rezygnować z obowiązków zawodowych i pracowała zarówno w ciąży, bez żadnej taryfy ulgowej, a teraz zaledwie dwa tygodnie po narodzinach syna Katarzyna Sokołowska pojawiła się na konferencji hitu TVN.

Katarzyna Sokołowska chętnie pozowała do zdjęć i wygląda na to, że błyskawicznie wróciła do formy sprzed ciąży! Sami spójrzcie...

TRICOLORS/East News

Jurorka "Top Model" tym razem postawiła na klasykę w nowoczesnym wydaniu. Najpopularniejsza reżyserka pokazów mody w kraju na konferencję wybrała obszerną białą koszulę, oversizową marynarkę, czarne kozaki na szpilkach i piękne kolczyki z perłami.

Pawel Wodzynski/East News

Zobaczcie, jak prezentowali się pozostali jurorzy na konferencji nowej edycji "Top Model", która na antenie TVN już we wrześniu.

TRICOLORS/East News

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Pawel Wodzynski/East News