"Top Model 11": Joanna Krupa na czerwonym dywanie z córką. Tak odważnej kreacji jeszcze nie miała!

Najnowsze instagramowe zdjęcie Joanny Krupy wprawiło jej fanów w osłupienie. Tym razem nie chodzi jednak o zdjęcie modelki bez makijażu, uroczą fotografię córeczki celebrytki, czy odważną kreację gwiazdy TVN. Zjawiskowa prowadząca "Top Model" publikując w sieci kuszące kadry, zdradziła jeden z największych sekretów produkcji kultowego programu z udziałem aspirujących modelek i modeli. Chodzi o półfinał! To trzeba zobaczyć. Zobacz także: "Top Model 10": Joanna Krupa zachwyciła się tatą Julii Zając. Jak wygląda ojciec uczestniczki? "Top Model": Joanna Krupa zdradza szczegóły show Za nami premierowy, pełen emocji odcinek 10. edycji "Top Model". Podobnie jak w poprzednich sezonach, również i tym razem poznaliśmy wiele charyzmatycznych i pewnych siebie osobowości, marzących o zrobieniu kariery w wielkim świecie mody. W programie pojawiła się m.in. żona ministra z PiS oraz niepełnosprawny Bartek, który chodzi na protezach nóg. Przed jury zaprezentowali się również 22-letni Mikołaj, który jest synem księdza , czy zjawiskowa Julia Zając, córka byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej. I choć do tej pory poznaliśmy jedynie dziesięciu pierwszych uczestników programu, a przed nami jeszcze kolejne castingi, bootcamp oraz wymagające kreatywności i pewności siebie zadania, podczas których z każdym odcinkiem będziemy żegnać kolejnych graczy, to okazuje się, że na światło dziennie wyszły szczegóły dotyczące... półfinału programu! Jak to możliwe? Na instagramowym koncie Joanny Krupy właśnie powiło się zdjęcie, które zelektryzowało fanów "Top Model". "Top Model": Joanna Krupa zdradza szczegóły...