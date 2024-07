Dziś, 28 listopada, wielki finał szóstej edycji The Voice of Poland! W ostatnim odcinku okazało się, kto ostatecznie będzie walczył o wygraną w The Voice od Poland. A są to: Tobiasz Staniszewski, Ana Andrzejewska, William Prestigiacomo oraz Krzysztof Iwaneczko.

Finaliści The Voice of Poland 6 - z kim zaśpiewają?

Jak będzie wyglądał finał? Finaliści zaśpiewają ze swoimi trenerami oraz z gośćmi specjalnymi. I tak Tobiasz Staniszewski zaśpiewa z Tomsonem i Baronem. Potem czeka go duet z najpopularniejszym chórem w Polsce - również finalistami Voice'a z poprzednich edycji - Sound'n'Grace!

Ana Andrzejewska zaśpiewa ze swoją trenerką Edytą Górniak! Następnie stworzy duet z... Kubą Badachem!

William Prestigiacomo zmierzy się z Andrzejem Piasecznym. A potem czeka go duet z Margaret.

Krzysztof Iwaneczko zaśpiewa z dwoma kobietami i to jakimi, najpierw z Marysią Sadowską, a potem z bardzo wymagającą Natalią Kukulską!

O co walczą finaliści The Voice of Poland? O prestiżowy kontrakt na nagranie własnej płyty i tytuł najlepszego głosu w Polsce! Na jaki duet czekasz dziś wieczorem?

Krzysztof Iwaneczko, finalista The Voice of Poland 6:

William Prestigiacomo, finalista The Voice od Poland 6:

Tobiasz Sixtus Staniszewski, finalista 6. edycji The Voice od Poland:

Ana Andrzejewska, finalistka The Voice of Poland 6:

