Jedną z uczestniczek była Ania Cyzon. To pochodząca z Polski dziewczyna, która wiele lat temu wyjechała z kraju. Zamieszkała w Kanadzie i tam w ekspresowym tempie rozwinęła swoją karierę prezenterki telewizyjnej. Jak mówi, miała dobrą pracę, zarabiała dobrze, jednak czuła jakby to piękne życie nie było jej. Dlatego postanowiła wrócić do tego, co kocha najbardziej – śpiewania. Jest gotowa koncertować, poświęcić całe swoje życie muzyce. Występ w The Voice of Poland zweryfikował jednak wielkie plany Ani. Nie odwrócił się żaden Trener…

Jeżeli wchodzi się na scenę i daje się z siebie wszystko i nikt się nie odwraca, to może ja powinnam przestać śpiewać – skomentowała Ania.

Potem na scenie stanęła młodziutka Tosia. która śpiewa praktycznie od zawsze. Kiedy była mała jej ojciec i wujek założyli zespół Arka Noego. Teraz dziewczyna ma dready i kapelę i daleko jej do śpiewania dawnego repertuaru. Jej występ nie przekonał żadnego z Trenerów, którzy powiedzieli, że zapraszają za rok. Tosia stwierdziła, że za rok będzie już głośno o niej i jej zespole.