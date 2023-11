1 z 6

Przed nami drugi odcinek ósmej edycji "The Voice of Poland". Będzie się działo! A to wszystko za sprawą poważnego konfliktu trenerów po występie jednego z uczestników. Maria Sadowska wbiła szpilę Michałowi Szpakowi, a ten jej zdecydowanie odpowiedział. Do dyskusji włączył się Andrzej Piaseczny, który stanął po stronie... Właśnie, zobaczcie na kolejnych stronach czyjej! Wiemy jedno - w 2. odcinku show zrobi się baaaardzo gorąco!

