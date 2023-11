2 z 10

Jako pierwszy na scenie „The Voice of Poland” pojawił się romantyczny siedemnastoletni Artur Wołk-Lewanowicz z Zielonej Góry. Jego rodzice są muzykami, dlatego śpiewanie jest dla niego tak samo naturalne jak mówienie. W wieku 12 lat wygrał konkurs muzyczny, gdzie nagrodą było nagranie singla – to zdecydowanie rozbudziło jego wokalny apetyt. Od tamtej pory chciał pokazać światu, ze spełnianie marzeń to kwestia odwagi i gotowości na ich urzeczywistnienie. Jego występ poruszył Trenerów, dlatego wszyscy zaprosili go do swojej drużyny.

„Wrażliwość musi mieć swoją stosowną amplitudę. I w tobie z całą pewnością są całe pokłady wrażliwości i to pokazałeś. Czasami wystarczy we właściwym miejscu postawić kropkę” – powiedział Andrzej Piaseczny.

Poproszony o zaśpiewanie drugiego utworu, wybrał ulubioną piosenkę Marii, co spowodowało, że dołączyła do niego na scenie, a Artur zdecydował, że pójdzie właśnie do jej drużyny.