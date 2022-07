Małgorzata Rozenek w "Tańcu z Gwiazdami"! Gwiazda odchodzi z TVN! 

Pamiętacie, o co przeszłości poróżniły się Małgorzata Rozenek i Magda Mołek? Między gwiazdami TVN doszło wówczas do ostrego spięcia, które teraz postanowiły sobie wyjaśnić na wizji! Cztery lata temu Małgorzata Rozenek pojawiła się w programie Magdy Mołek "W roli głównej". Niestety, w trakcie wywiadu doszło do niezbyt przyjemnej wymiany zdań między gwiazdami. Magda Mołek pytała m.in. o wiek Małgorzaty Rozenek, co prowadząca "Perfekcyjną panią domu" uznała na złośliwość. Prowadząca show próbowała również dowiedzieć się, czy Rozenek czuje się upokorzona sprzątając w swoim programie. Reakcja Małgosi była wówczas bardzo stanowcza! Nie, czuję teraz, bo teraz ty próbujesz to, mam wrażenie, zrobić- odpowiedziała wówczas wyraźnie zirytowana Małgorzata Rozenek. Teraz gwiazda znów pojawiła się w programie Magdy Mołek i wyjaśniła, dlaczego tak zareagowała na pytania koleżanki z TVN! Małgorzata Rozenek i Magda Mołek pogodziły się na wizji Po czterech latach od emisji odcinka "W roli głównej" z Małgorzatą Rozenek, gwiazda TVN znów pojawiła się w programie prowadzonym przez Magdę Mołek. Żona Radka Majdana wyjaśniła, dlaczego tak stanowczo zareagowała wówczas na pytania prowadzącej show. Ja miałam wtedy trudny moment. Oglądałam to po latach i tak mówię "o co mi wtedy chodziło?". To były początki spotykania się z Radziem. Miałam taki moment, że miałam wyrzuty sumienia, że spędzam za mało czasu z synami. Ty mi zadałaś pytanie, jak ja daje sobie radę zajmować się synami, skoro tyle pracuję. To był ten wyzwalacz. Miałam wtedy w głowie jedną myśl "dlaczego ona uważa, że jestem zła matką?", mimo, że to nie padło. To wszystko stało się w mojej...