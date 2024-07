Taniec z Gwiazdami: Ćwierćfinał! Z programem pożegnali się Rafał Jonkisz i Walerija. Zobaczcie, co działo się w odcinku - przeczytajcie naszą relację i zobaczcie niezwykłe zdjęcia! Co za kreacje - odpowiada za nie oczywiście Malwina Wędzikowska!

Relacja z Tańca z Gwiazdami!

21:53: czas na wyniki! Odpada Rafał Jonkisz! Za tydzień półfinał!

21:39: przerwa!

21:34: Tabela po dwóch tańcach:

Anna Karczmarczyk i Jacek - 38+40 = 78

Elżbieta Romanowska i Rafał - 37+40 = 77

Rafał Jonkisz i Walerija - 30+33 = 63

Julia Wróblewska i Jan - 27+30 = 57

21:28: Do Anny Karczmarczyk i Jacka Jeshke dołączyła Hania Żudziewicz. Jak jurorzy ocenili ich quickstepa?

Zaczarowany pokaz, nie mam ochoty rozmawiać o błędach, a były jakieś? - mówiła Iwona

Andrzej Grabowski: 10

Iwona Pavlovic: 10

Beata Tyszkiewicz: 10

Michał Malitowski: 10

Razem - 40.

21:18: Czas na trio: Ela Romanowska, Rafał Maserak i... Tomasz Barański i ich pasodoble z utworu do Gwiezdnych Wojen.

Powiem Ci tak - poprawność, rytmizacja - świetnie! - mówiła Iwona

Andrzej Grabowski: 10

Iwona Pavlovic: 10

Beata Tyszkiewicz: 10

Michał Malitowski: 10

Razem - 40.

21:10: Agnieszka Kaczorowska zatańczy tango z Julią Wróblewską i Janem Klimentem!

Trio jednak ma swoje wartości, co tu się działo! Bardzo żywiołowo, z tupetem - oceniła Beata. Jak się okazuje do tanga trzeba trojga. Z technicznych uwag - gubisz cały czas górę i zapominasz kroków - mówił Malitowski.

Andrzej Grabowski: 8

Iwona Pavlovic: 7

Beata Tyszkiewicz: 8

Michał Malitowski: 7

Razem 30.

21:03: Czas na trójki! Do par, które pozostały w programie, dołączą tancerze, którzy już odpadli. Z Rafałem Jonkiszem i Waleriją zatańczy Kamil Kuroczko!

Jak przyszedłeś do tego programu, to tańczyłeś bardzo sportowo, teraz tańczysz bardzo artystycznie - mówiła Iwona.

Andrzej Grabowski: 9

Iwona Pavlovic: 8

Beata Tyszkiewicz: 9

Michał Malitowski: 7

Razem - 33.

21:01: Tabela po pierwszym tańcu:

Anna Karczmarczyk i Jacek - 38

Elżbieta Romanowska i Rafał - 37

Rafał Jonkisz i Walerija - 30

Julia Wróblewska i Jan - 27

20:53: Walc angielski Anny Karczmarczyk i Jacka Jeschke do piosenki My Heart Will Go On z Titanica.

Jestem dalej pod wielkim wrażeniem - ocenił Malitowski. Zatańczyliście pięknie, wspaniale - jestem wzruszony - mówił Grabowski.

Andrzej Grabowski: 10

Iwona Pavlovic: 9

Beata Tyszkiewicz: 10

Michał Malitowski: 9

Razem 38.

Ania i Jacek.

20:47: czas na tango Eli Romanowskiej i Rafała Maseraka do piosenki z filmu "Ojciec Chrzestny"

Twój taniec był bardzo esencjonalny! Ale ja mam smaka na półfinał - chcę więcej! Chciałabym odrobinę mnie przeżywalności w twojej twarzy. Przerzuć to na pracę dłoni! - mówiła Iwona. Nigdy nie przestawaj tańczyć. - mówił Malitowski.

Andrzej Grabowski: 10

Iwona Pavlovic: 9

Beata Tyszkiewicz: 10

Michał Malitowski: 8

Razem 37.

Ela i Rafał.

20:37: samba w wykonaniu Julii Wróblewskiej do piosenki "Time of My Life" z filmu Dirty Dancing.

Ten pokaz był bardzo piękny, efektowny, ale Julka - bez Janka nie istniejesz! - mówiła Iwona.

Na Twoje szczęście - z wirującym seksem nie masz nic wspólnego - mówił Michał Malitowski.

Andrzej Grabowski: 8

Iwona Pavlovic: 5

Beata Tyszkiewicz: 8

Michał Malitowski: 6

Razem: 27

Julia Wróblewska załamana werdyktem!

20:23: przerwa reklamowa.

20:13: czas na pierwszy taniec - Rafał Jonkisz i Walerija, którzy zatańczyli rumbę do utworu "Take My Breath Away" z filmu Top Gun.

Rafał, jesteś przystojny jak Tom Cruise i jesteś sztywny jak on, i to w tych częściach ciałach, w których nie powinieneś - ocenił Malitowski

Mało tańca w tańcu - mówił Andrzej Grabowski.

Andrzej Grabowski: 9

Iwona Pavlovic: 7

Beata Tyszkiewicz: 9

Michał Malitowski: 5

Razem - 30

20:12: wszystkie pary już na parkiecie! Paulina Sykut w pięknej czerwonej sukni.

20:08 - największe przeboje z filmów i musicali w wykonaniu grupy VOLT!

Dziś w Tańcu z Gwiazdami cztery pozostałe pary: Rafał Jonkisz i Walerija, Elżbieta Romanowska i Rafał, Anna Karczmarczyk i Jacek, Julia Wróblewska i Jan zatańczą w... trójkach! Do każdej pary dołączy jeden tancerz. Ponadto - gościem specjalnym będzie... Ewelina Lisowska! Zapraszamy Was już po godzinie 20. na relację na żywo.

Elżbieta Romanowska po kontuzji znów świetnie tańczy!

Rafał Jonkisz ma szanse na finał.

