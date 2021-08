Oliwia Bieniuk ma za sobą debiut w programie "Taniec z Gwiazdami". Występ zachwycił jurorów, a nastolatka ostatecznie zdobyła od nich aż 28 punktów, co dało jej czwarte miejsce w tabeli. Podczas programu nie zabrakło jednak wzruszeń i wspomnień niezapomnianej Anny Przybylskiej. Jarosław Bieniuk został zapytany o to, co czuje patrząc na córkę w tanecznym show, tym samym, do którego parę lat wcześniej propozycje dostawała Anna Przybylska. Ojciec Oliwii Bieniuk zdradził także, że na jego zgodę na udział w programie nastolatka musiała zapracować! Zobaczcie, co wydarzyło się w odcinku.

Oliwia Bieniuk w "Tańcu z Gwiazdami". Jak wypadła w odcinku na żywo?

Odkąd Oliwia Bieniuk była małą dziewczynką, internauci zastanawiali się czy pójdzie w ślady mamy, Anny Przybylskiej. Gdy została nastolatką, zaczęła być popularna w sieci. Aktualnie jej profil na Instagramie śledzi już ponad 220 tysięcy osób. Oliwia Bieniuk już od dawna powtarza, że chciałaby rozwijać się w stronę modelingu lub aktorstwa. Początkowo Jarosław Bieniuk czuwał nad marzeniami córki i dbał, aby ukończyła szkołę. Teraz, gdy Oliwia Bieniuk jest już dorosła, sama decyduje, w którą stronę chce pójść. Swoje pierwsze kroki w aktorstwie stawia w popularnych w sieci filmach Reżysera Życia. Niedługo światło dzienne ujrzy horror z jej udziałem. Oliwia Bieniuk debiutuje również w telewizji. Za nią już pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami"! Już sama informacja o udziale córki Jarosława Bieniuka w tanecznym show Polsatu, wzbudziła sporo emocji, a nawet pojawiły się plotki, że Oliwia Bieniuk ma romans z Jakubem Lipowskim, co jasno zdementowała.

Oliwia Bieniuk i jej programowy partner Michał Bartkiewicz mają za sobą już pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" na żywo. Zatańczyli cha chę i zebrali naprawdę dobre noty! Jurorzy ocenili taniec Oliwii aż na 28 punktów.

Oliwia w "Tańcu z Gwiazdami" wspomniała swoją mamę, Annę Przybylską oraz jej śmierć:

Ludzie znali moją mamę, bo była wspaniałą aktorką. Gdy odeszła byłam mała, miałam 12 lat. Była to tragedia dla naszej rodziny (...) Najbardziej wspierał mnie tata, babcia Krysia, ciocia Agnieszka i bardzo to też nas do siebie zbliżyło. Jestem też normalną dziewczyną, która zdała maturę. Jestem na początku swojej drogi i chciałabym zostać aktorką. "Taniec z Gwiazdami" to taki początek - mówiła przed kamerami.

Podczas ocen Annę Przybylską wspomniał również Andrzej Piaseczny:

Jak ja Cię widziałem ostatni raz to ty leżałaś w wózeczku i wiesz co? Ja do twojej mamusi dwanaście lat kwiaty nosiłem. Ja się czuję, jakbym do ciebie nosił, bo jesteś tak podobna. Korzystając z obecności Andrzeja, który też przez chwilę grał w Złotopolskich, nie wiem kto jest właścicielem tytułu ale moglibyśmy zrobić generation next. Chcę powiedzieć publicznie, że mam do tej dziewczyny wielką atencję we krwi, a jeśli komuś to nie pasuje to niech całuje psa w nos.

Udział Oliwii Bieniuk w "Tańcu z Gwiazdami" skomentował również Jarosław Bieniuk. Okazuje się, że musiała sobie zapracować na to, aby tata się na to zgodził!

"Taniec z gwiazdami" to była nagroda za to, że pilnie się uczyła i zdała maturę. To była dla niej motywacja, bo chciała wziąć udział w tym programie i z dobrymi efektami jest tutaj - mówił dumny

Izabela Janachowska w rozmowie z Jarosławem Bieniukiem wspomniała także czasy, w których Anna Przybylska kilkukrotnie odmawiała udziału w "Tańcu z Gwiazdami", argumentując, że wolny czas, który ma chce poświęcać dzieciom. Dziś na jej miejscu stoi 18-letnia Oliwia:

Emocje są olbrzymie. To jest duma troska i podziw. Generalnie wzruszenie, jeszcze niedawno wydawało mi się, wiozłem ją na wózeczku, niemowlę a teraz jest dojrzałą kobietą, teraz musi zrobić jeszcze pierwszy krok w dorosłe życie. Ten wyjazd do Warszawy i miesiąc bez taty i braci to dobry pierwszy krok - powiedział dumny Jarosław Bieniuk

Oliwia i jej programowy partner przeszli do kolejnego odcinka. Trzymacie za nią kciuki?