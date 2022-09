Hanna Żudziewicz tuż przed końcem roku zdecydowała się sporą metamorfozę. Piękna tancerka "Tańca z Gwiazdami" opublikowała na Instagramie swoje zdjęcia, na których widać jej nową fryzurę! Partnerka Jacka Jeschke postawiła na ostre cięcie albo radykalną zmianę koloru włosów? Musicie zobaczyć najnowsze zdjęcia Hanny Żudziewicz. Hanna Żudziewicz pokazała się w nowej fryzurze Hanna Żudziewicz to zdecydowanie jedna z najpopularnieszych tancerek w Polsce. Piękna blondynka zdobyła ogromną sympatię widzów dzięki występom w "Tańcu z Gwiazdami". W ostatniej, dwunastej edycji tanecznego show Hanna Żudziewicz osiągnęła wielki sukces i razem z Piotrem Mrozem wygrała Kryształową Kulę. Hanna Żudziewicz przez wiele lat pokazywała się w jasnych, średniej długości włosach. Teraz jednak gwiazda "Tańca z Gwiazdami" postanowiła odmienić swój look! Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Hania Żudziewicz komentuje wulgarną wypowiedź Jana Klimenta. Co za klasa! Stary Rok - Nowa Ja 😜🤩mi bardzo podoba się nowa fryzura, a Wy co myślicie???❤👱‍♀️- napisała Hanna Żudziewicz. Tancerka opublikowała w sieci zdjęcia, na których widać, że mocno przedłużyła swoje włosy. Jak na jej metamorfozę zareagowali internauci? - Piękna jak zawsze❤️❤️❤️ - Wow 🔥 cudownie Haniu wyglądasz 😍❤️ piękne włoski🔥 - wooow, mega! 😍😍😍- komentują fani. Zobacz także: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski uczą się pierwszego tańca. Pokazali nagranie z treningu! Zobaczcie sami, jak w nowej fryzurze prezentuje się Hanna Żudziewicz! Udana zmiana? Naszym zdaniem partnerka Jacka Jeschke wygląda pięknie! Zobacz także: Jak wygląda związek Jacka Jeschke i Hani Żudziewicz? Czy często...