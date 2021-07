Angela z "Love Island" wydała rozpaczliwe oświadczenie, w którym rozlicza się z Arsenem po rozstaniu. Początkowo oboje napisali, że bardzo im przykro z powodu zakończenia relacji. Uczestnik nie był zbyt wylewny, za to Angela początkowo deklarowała : Nie żywimy do siebie urazy, mamy kontakt, szanujemy się i mamy nadzieję, że podamy sobie pomocną dłoń w potrzebie Jednak okazało się, że w ich przypadku trudno robić dobrą minę do złej gry. Angela z "Love Island" pękła i ujawniła prawdę o Arsenie. Okazuje się, że zaledwie pięć dni po rozstaniu sportowiec spędza wakacje z gwiazdą 2. edycji. W dodatku, w momencie, gdy szedł do programu w dalszym ciągu był w związku i spotykał się z byłą dziewczyną: Nagrywam to z poczuciem zranienia, zaszokowania, jest mi zajebiście przykro, jest mi bardzo źle - mówi załamana Angela na Instastories. Poznajcie szczegóły. Zobacz także: "Love Island": Arsen i Angela rozstali się! Jest oświadczenie byłej pary "Love Island": Angela miażdży Arsena po rozstaniu Angela i Arsen poznali się na planie 3. edycji " Love Island ". Widzowie od początku byli sceptycznie nastawieni, co do trwałości tego uczucia, szczególnie, że Arsen już podczas eksperymentu "Casa Amor" zabawił się uczuciami Angeli i pod jej nieobecność całował się z nową uczestniczką . Ostatecznie po powrocie do willi Angela i Arsen wrócili do siebie i udało im się dotrzeć aż do półfinału. Wydawać by się mogło, że to prawdziwa miłość, a Angela poznała nawet rodzinę Arsena, jednak w miniony weekend para poinformowała o swoim rozstaniu... Początkowo oboje lakonicznie skomentowali swoją decyzję, nie chcąc dzielić się szczegółami. Do dzisiaj... Skrzywdzona Angela postanowiła jeszcze raz zabrać głos i zdecydowała...