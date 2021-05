"Love Island": U Angeli i Arsena zrobiło się bardzo poważnie! Te zdjęcia zaskoczyły fanów 

Angela i Arsen z "Love Island" przypadli sobie do gustu niemal od razu odkąd zobaczyli się w programie. Ich relacja niemal natychmiast została wystawiona na próbę, bo chwilę później rozstali się i w programie pojawił się eksperyment "Casa Amor". Mimo różnych perypetii przetrwali tę próbę, by później kontynuować swój związek przed kamerami. Niestety, niekoniecznie przekonali do siebie widzów, którzy zdecydowali, że to właśnie oni opuszczą program. Czy fani spodziewali się, że ten związek przetrwa? I jak Angela z Arsenem w ogóle się mają? Wygląda na to, że robi się w ich relacji coraz bardziej poważnie.

Angela i Arsen są w poważnym związku!

Angela i Arsen z "Love Island" po powrocie z Hiszpanii mają się całkiem dobrze. Choć życie oddziela ich od siebie obowiązkami, zobowiązaniami i pracą, oni stawiają prozie życia czoło i wciąż spędzają ze sobą czas wolny. Angela i Arsen są więc pewni swojej relacji, której to szczegółami nie dzielą się aż tak chętnie w mediach społecznościowych. Ostatnie InstaStory, które pokazała Angela, zapewnia, że ich związek ma się świetnie. Okazuje się, że Angela doskonale zna się z rodziną Arsena i nawet została zaproszona na rodzinną uroczystość, czyli 50. urodziny jego mamy. Taki krok to naprawdę bardzo dużo!

Poznanie rodziny i uczestniczenie w rodzinnych imprezach to przecież bardzo ważny aspekt budowania związku. Jak na razie wśród par, które się na to zdecydowały, jest jeszcze Waleria i Piotr, oni z kolei opowiadali o tym, że wybierają się, by odwiedzić zarówno mamę Piotrka jak i rodziców Walerii, natomiast relacjami z tych wizyt jeszcze się nie podzielili. Tak czy inaczej, ich związek kwitnie, podobnie jak relacja Piotra i Stelli. Z finałowych par nie przetrwał tylko związek Ani i Czarka, którzy po długim czasie przypuszczeń i złości fanów, przyznali, że nie są już razem.

Angela pochwaliła się, że uczestniczyła w urodzinach mamy Arsena. To z pewnością bardzo ważny krok dla ich związku.

Angela i Arsen wciąż trwają w swojej relacji. O tym, że zostaną parą, zadecydowali dopiero po programie, gdy skonfrontowali się ze światem rzeczywistym.

Angela przez długi czas będąc w programie, nie mogła znaleźć partnera. Udawało się jej przetrwać dzięki kilku przeparowaniom. Gdy już całkiem straciła nadzieję, pojawił się Arsen, Angela zaangażowała się w tę znajomość natychmiast.

Widzowie uważali, że Angela i Arsen do siebie pasują. Kłopot w tym, że byli "nudni" i bardzo małomówni, za to nie powściągali się w czułościach.