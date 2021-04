"Love Island 3": Angela i Arsen są parą czy się rozstali? Jest oficjalne oświadczenie pary! 

Kiedy Angela i Arsen spotkali się w "Love Island", pomiędzy tą dwójką zaiskrzyło niemal od samego początku. Para szybko stała się ulubieńcami widzów i doszła naprawdę daleko, bo znalazła się w najlepszej piątce. Choć tuż przed finałem musieli opuścić Wyspę Miłości, oboje deklarowali, że ich wspólna przygoda wcale się nie kończy, a wręcz przeciwnie - dopiero zaczyna. Czy jednak faktycznie udało im się pielęgnować związek, czy ich drogi na dobre się rozeszły? Piękna uczestniczka kontrowersyjnego show Polsatu w końcu postanowiła potwierdzić to, o czym wielu mówiło już od pewnego czasu.

Angela i Arsen z "Love Island 3" są razem?

Choć kiedy Arsen pojawił się na Wyspie Miłości jego pierwszym wyborem była Ania, ostatecznie to Angela zdobyła jego serce. Mimo, że ta dwójka nie mogła się od siebie oderwać, tuż przed samym finałem widzowie stwierdzili, że to właśnie oni mają najmniejsze szanse na prawdziwą miłość. Czyżby się pomylili? Kiedy Angela i Arsen opuszczali program, zapewniali, że będą pielęgnować swoją relację i wygląda na to, że doskonale im to poszło. Uczestnicy trzeciej edycji "Love Island" właśnie potwierdzili, że są w związku!

Od dziś jesteśmy w OFICJALNYM związku 💞Nie chcieliśmy podejmować tej decyzji w programie, żeby przekonać się jak nasze dwa światy będą ze sobą współgrać w rzeczywistości i.... jest pięknie 😍 Wiele się spodziewałam po programie "Love Island. Wyspa miłości" ale nie sądziłam, ze znajdę tam miłość! - napisała na swoim profilu na Instagramie Angela.

Jak widać Arsen naprawdę się postarał! Ogłaszając nowinę, która sprawiła, że fani "Love Island 3" nie mogli powstrzymać uśmiechów, Angela opublikowała zdjęcie, na którym trzyma ogromny bukiet kwiatów. Jak sama przyznała, kiedy wraz z Arsenem opuścili program i wrócili do Polski, chcieli przekonać się, czy faktycznie uda im się stworzyć prawdziwą relację. Jak widać prawdziwa miłość jest w stanie wygrać z wszelkimi przeciwnościami losu, i choć oboje spodziewali się po Wyspie Miłości jedynie dobrej zabawy, dostali coś o wiele lepszego! Gratulujemy!

Angela i Arsen w końcu zdecydowali się być razem! Uczestniczka "Love Island 3" właśnie przekazała, że od dziś są w oficjalnym związku.

Ta para podbiła serca wielu fanów programu i choć ostatecznie odpadła przed finałem, wygląda na to, że i tak wygrała główną nagrodę - miłość.

Spodziewaliście się, że ich relacja przetrwa po opuszczeniu Wyspy Miłości?