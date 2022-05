Patrycja nie zabrała głosu po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Aż do teraz. Ten krok daje do myślenia. To przez Adama?

Niestety to nie była szczęśliwa edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ponieważ każde z trzech małżeństw zakończyło się rozwodem. Po finale programu, niemalże wszyscy uczestnicy wydali oświadczenia. Jedynie Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie zdecydowała się zabrać głosu. Jednak to, co zrobiła niedługo po finale, daje sporo do myślenia. Zobaczcie, o co chodzi.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Wymowny krok Patrycji po finale

Za nami finał 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niestety żadnej z par nie udało się przetrwać po programie. O ile rozstanie Doroty i Piotra mogło zaskoczyć fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia", to zakończenie związku Adama i Patrycji było dla nich formalnością. Uczestniczka jeszcze podczas obecności kamer nie ukrywała, że ma dość programowego męża i nie do końca się z nim dogaduje. Po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Adam przyznał, że Patrycja kazała usunąć mu wszystkie wspólne zdjęcia. W jednym z z wywiadów Adam zdradził powody rozstania z Patrycję po "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Niechęć Patrycji do programowego męża rosła do tego stopnia, że zaczęło przeszkadzać jej nawet... chrapanie czy po prostu jego obecność.

Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do tej pory nie zdecydowała się skonfrontować z Adamem. Nie opublikowała również żadnego oświadczenia podsumowującego udział w programie. Jedyne co zrobiła, to postanowiła zablokować możliwość komentowania na swoim profilu.

Czy zablokowanie internautom możliwości komentowania na Instagramie było spowodowane tym, co Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradził po finale show? Patrycja przez cały okres emisji programu w telewizji nie zdecydowała się na komentowanie swojego udziału. Po słowach Adama o tym, że poprosiła go o skasowanie wspólnych zdjęć oraz po poznaniu powodów zakończenia związku z pewnością musiała zmierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami widzów.

Po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w sieci zawrzało. Nie tylko Adam opowiadał o swojej relacji z Patrycją. Agnieszka udzieliła pierwszego wywiadu po "Ślubie od pierwszego wejrzenia", w którym opowiedziała o kulisach rozstania z Kamilem. Przyznała nawet, że mama i siostra Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stanęły po jej stronie. Z kolei Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaprzeczył, że jest w nowym związku, w końcu mogąc oficjalnie zareagować na plotki pojawiające się w sieci. Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedział o kulisach rozstania z Dorotą. Dorota ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabierając głos po finale, przypomniała fanom, że każdy z uczestników zasługuje na szacunek.