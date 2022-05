Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentował swoją relację z Patrycją i zdradził, że Patrycja poprosiła go o usunięcie wszystkich wspólnych zdjęć:

Także ja to uszanuję i usunę, a nawet już usunąłem, tym bardziej, z racji tego, że rozstaliśmy się, nie jesteśmy razem, trzeba to uszanować - napisał na Instagramie.

Jakie są ich relacje po programie?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam szczerze o związku z Patrycją

Wielki finał siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami. W miniony wtorek widzowie TVN zobaczyli ostatni odcinek kontrowersyjnego programu w którym tym razem miłości szukali: Agnieszka i Kamil, Dorota i Piotr oraz Patrycja i Adam. Niestety, chociaż w dniu decyzji wszystkie pary postanowiły kontynuować swoją znajomość to po czasie zmieniali zdanie i kończyli związki- tak było m.in. w przypadku Patrycji i Adama ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy podjęli decyzję o rozstaniu.

Tuż po emisji ostatniego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Adam zabrał głos w sprawie swojej relacji z Patrycją. Niestety, Adam przyznał, że jego związek zakończył się definitywnie i nie było mowy o powrocie. Żona poprosiła go również o skasowanie wspólnych zdjęć z Instagrama.

Dzisiaj każdy już wie jak się nasze losy potoczyły, wszystkich uczestników. W końcu jest już po oficjalnym finale, Także odnośnie tego mam parę słów do powiedzenia. Po pierwsze odnośnie zdjęć i nagrań na moim profilu, które zniknęły, bądź znikną, na których jestem ja z Patrycją. Patrycja poprosiła mnie bym je usunął po programie. Także ja to uszanuję i usunę, a nawet już usunąłem, tym bardziej, z racji tego, że rozstaliśmy się, nie jesteśmy razem, trzeba to uszanować. Nie mam z tym najmniejszego problemu. tym bardziej, że też przyznaję się... Dodałem to wszystko bez jej wiedzy, bez konsultacji więc tym bardziej muszę to uszanować. Stąd też te zdjęcia i nagrania znikły.

Adam ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznał, że publikował zdjęcia z Patrycja, bo był to ważny etap jego życia. Nie chciał wprowadzać fanów w błąd:

Odnośnie jeszcze zdjęć i nagrań nie dodawałem ich broń Boże, żeby kogoś wprowadzić w błąd, żeby pokazywać, że jesteśmy parą w trakcie trwania programu itd. Tu raczej chodziło głównie o to, żeby podzielić się tym, że ten moment który był, był dla mnie bardzo szczęśliwy, radosny, więc chciałem się po prostu tą radością podzielić. Fajnie to wspominam. Pomijając wspomnienia to też chodziło o fakt, że, wiem że wielu z was śledzi losy uczestników itd. więc wiem, że dla was jest miłym jeżeli ktoś z uczestników doda coś i możecie zobaczyć coś czego nie było w telewizji. To były moje głównym powody dlaczego dodawałem te posty- wyznał Adam.

screen/Player.pl

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Adam ma żal do Patrycji po rozstaniu?

Adam zdradził również czy ma żal do Patrycji za jej zachowanie i decyzję o rozstaniu? Czy uczestnik siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uważa, że eksperci dobrali mu nieodpowiednią partnerkę?

Teraz następna kwestia odnośnie naszego rozstania. Nie będę się tutaj rozwodził nad tym, bo uważam, że nie ma sensu. Każdy jest dorosły, mamy swoje lata, nie mamy po 10-15 lat żeby się negatywnie o kimś wypowiadać, nie w tym wieku, są rzeczy które wypada i których nie wypada. Nie mam do Patrycji pretensji najmniejszych ani też co do dobrania nas przed panie psycholog. Po prostu nie byliśmy odpowiednimi osobami dla siebie. Ani ja dla Patrycji ani Patrycja dla mnie. Uważam, że jednak znalezienie tej odpowiedniej osoby to coś najtrudniejszego w życiu. Nawet są przykłady, że można łatwo znaleźć w naszym codziennym życiu, są pary, które są wiele lat, które się rozstają i to właśnie ten powód, że nie byli odpowiednimi osobami. Jak się już znajdzie odpowiednią osobę to się jest z nią na dobre i na złe. My nie byliśmy odpowiednimi osobami dla siebie- ocenił Adam.

Screen/Player.pl

Żałujecie, że Patrycja i Adam z siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjęli decyzję o rozstaniu? Kibicowaliście tej parze, czy już od samego początku podejrzewaliście, że ich relacja nie przetrwa?

