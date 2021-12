"Ślub od pierwszego wejrzenia": Wojtek o Agnieszce: "Dla tego uśmiechu zrobię wszystko"

Agnieszka i Wojtek z 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wraz ze swoimi fanami odliczają dni do narodzin ukochanej córeczki. Przy okazji zdecydowali się nagrywać na platformie Youtube, popularne vlogmasy. W tym roku będą szczególnie wyjątkowe, bo nie wykluczone, że te ostatnie będą nagrywać już w trójkę! Agnieszka i Wojtek przyzwyczaili fanów, że od początku grudnia nowe filmy na ich kanale pojawiają się codziennie. Dziś przyszła mama jednak poinformowała, że będzie zmiana: Dzisiaj vlogmasa nie będzie... Czy to oznacza, że właśnie rodzi się ukochane maleństwo Agnieszki i Wojtka? Wszystko wiadomo! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka urodziła? Agnieszka i Wojtek poznali się w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niedługo po drugiej rocznicy ślubu odnowili swoją przysięgę małżeńską. Okazało się, że to nie koniec pięknych nowin. Ulubieńcy widzów wyznali, że spodziewają się dziecka. Już lada chwila może przyjść na świat ich upragniona córeczka. Niedawno jednak podzielili się z widzami bolesnymi doświadczeniami, że przez ostatnie miesiące stracili aż cztery ciąże. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowała się nagrać trudny dla niej film i zwrócić uwagę widzów na niepotrzebne komentarze oraz zbędne naciski na pary, odnośnie zakładania rodziny. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała, jak szykuje się do porodu Agnieszka i Wojtek cieszą się też tymi radosnymi momentami z widzami. Opowiedzieli o ostatniej wspólnej randce jeszcze we dwoje a także pokazali, jaki wózek wybrali dla córki. Agnieszka ze smutkiem przyznała, że decyzją szpitala Wojtek nie będzie mógł być przy porodzie dziecka. Ostatecznie jednak doszła do...