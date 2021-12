"Ślub od pierwszego wejrzenia": Piękny gest Agnieszki! Nie uwierzycie co zrobiła

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest w dziewiątym miesiącu ciąży. Przyszła mama, pomimo zmęczenia i bliskiego terminu porodu, zdecydowała się na piękny gest w stosunku do sąsiadki! Jesteście ciekawi co takiego zrobiła?

Agnieszka Łyczakowska wzięła udział w 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", w którym stanęła przed ołtarzem razem z Wojtkiem Janikiem. Para jest małżeństwem do dziś, a lada dzień na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko. Mimo wykończenia ciążą i rozgardiaszu spowodowanego ostatnimi przygotowaniami do narodzin malucha, Agnieszka zdobyła się na coś wyjątkowego. Za pośrednictwem YouTube'a poinformowała fanów, że przyjęła pod swój dach niespodziewanego gościa...

YouTube @zycieodpierwszegowejrzenia

Agnieszka wraz z mężem prowadzą kanał na YouTubie cieszący się dużą popularnością. W jednym ze swoich vlogów opisała sytuację, która niedawno ją spotkała. Fani nie mogą wyjść z zachwytu nad postawą przyszłej mamy!

- Dzisiaj taka historia nas spotkała. Mamy na osiedlu taką grupę na Messengerze i piszemy tam, jak ktoś nie zgasi światła np. w samochodzie w garażu, albo jak coś się dzieje jakiemuś sąsiadowi no to piszemy wtedy na tej grupie i się informujemy wszyscy. No i dzisiaj Wojtek jak już wychodził do pracy to ja zobaczyłam na tej naszej grupie, że jest jakaś wiadomość, że kot się błąka po korytarzu i czyj jest ten kot, bo ma obróżkę. No i Wojtek otworzył drzwi, a ja słyszę jak ten kot tam miauczy i miauczy, to mówię Wojtkowi, że to ten kotek co zaginął - zaczęła opowieść Agnieszka. - No i tam jedna pani napisała, że to jej kotek, który wyleciał jej przez ogródek. Nie było go całą noc a teraz ta pani jest w pracy. No i Wojtuś i Agnieszka dobre serce, stwierdzili, że ten kotek nie będzie się błąkał po klatce. No tutaj jest. Więc przynajmniej nie jestem sama i jest mi bardzo miło, a kotek nie błąka się po korytarzach - podsumowała Agnieszka.