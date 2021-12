"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka zdradziła kulisy produkcji programu! 

Wojtek i Agnieszka to jedna z par, która wzięła udział w eksperymencie programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Okazuje się, że połączenie tych dwoje było strzałem w 10! Młodzi znaleźli wspólny język niemalże od razu. Za namową gości weselnych zdecydowali się na pierwszy namiętny pocałunek. Agnieszka była wzruszona zachowaniem Wojtka podczas wesela. Jednak nie wszyscy tak optymistycznie podeszli do osobowości uczestników czwartej edycji i zarzucają im sztuczność. Uczestnik postanowił skonfrontować krytyczne opinie internautów. O co poszło? Zobacz także: Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie są razem? Instagram mamy Łukasza wskazuje na coś innego... Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o krytyce internauty W czwartej edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia " poznaliśmy trzy pary, które wzięły udział w eksperymencie. Czy uda im się przetrwać próbę czasu i stworzyć szczęśliwe związki? Wojtek jest jednym z najaktywniejszych uczestników tej edycji. Chętnie publikuje materiały związane z programowym weselem. Fani trzymają kciuki za jego związek z Agnieszką i nie mogą doczekać się finału tej historii. Niestety pojawiają się również krytyczne komentarze o uczestnikach: Za dużo pajacowania w tej edycji. Nic prawdziwego tam nie ma - zarzucił jeden z internautów. Wojtek postanowił stanąć w obronie swojej oraz pozostałych uczestników programu. Wytłumaczył, że nie da się przewidzieć swojego zachowania w sytuacji stresowej, którą dodatkowo potęguje obecność kamer: Dziękuję za Twoje zdanie, może i masz racje, chodź na początek niech każdy sobie odpowie co on sam by zrobił i jak się zachował przy takim stresie, adrenalinie i tyłu kamerach... ale i tego też się nie da...