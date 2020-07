Agnieszka i Wojtek to najsympatyczniejsza para z czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wydawać by się mogło, że tych dwoje dogadywało się już od pierwszej chwili, jednak okazuje się, że po zakończeniu programu nie było już tak kolorowo. Nowa rzeczywistość przerastała małżonków do tego stopnia, że pojawiły się nawet myśli o rozwodzie. Dlaczego?

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedzieli o swoich problemach w związku

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowili zamieszkać wspólnie jeszcze podczas eksperymentalnego miesiąca, który miał miejsce wiosną 2019 roku. Agnieszka bez zawahania przeprowadziła się do Krakowa, ponieważ twierdziła, że jeżeli ten związek ma się udać to odległość w tym nie pomoże. Z pozytywnym podejściem rozpoczęła poszukiwania pracy w mieście męża. Zamieszkali wspólnie w kawalerce Wojtka. Na pracę Agnieszka musiała poczekać dłużej niż zakładała, więc większość czasu spędzała samotnie w nowym lokum. Doskwierał jej również brak bliskich znajomych, z którymi mogłaby spędzać ten czas, kiedy męża nie ma w domu. Pojawiły się pierwsze frustracje. Wojtek również miał wyrzuty sumienia, że nie poświęca żonie odpowiednio wiele czasu, a to doprowadziło młodych do myśli o rozwodzie:

Czułem się zamknięty i wydawało mi się, że muszę być cały czas przy Adze. Ale jej nie chodziło o to, ona chciała mieć kogoś bliskiego przy sobie. Tyle myśli nam się kotłowało w głowach... myśleliśmy o rozwodzie. - powiedział w filmiku opublikowanym na swoim kanale Youtube.

Zaczęliśmy myśleć czy brnąć w to dalej, czy wypracujemy kompromis, a może nie tracić czasu i się rozstać? - dodała Agnieszka

Agnieszce i Wojtkowi ostatecznie udało się pokonać kryzys. Osiągnęli to dzięki swojej otwartości na siebie nawzajem i szczerym rozmowom:

Kiedy przyjdzie moment wątpliwości, warto usiąść i pogadać - przyznali zgodnie

Właśnie tego, według Agnieszki i Wojtka, zabrakło Joannie i Adamowi. Zapytani o to, co sądzą o nieudanej relacji kolegów z programu, zauważyli, że tam przede wszystkim brakowało tej rozmowy, która uratowała ich własny, na pierwszy rzut oka, idealny związek. Problemy pojawiają się zawsze ale najważniejsze jest umieć je wspólnie pokonać.

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznali, że myśleli o rozwodzie.

Agnieszka i Wojtek poznali się na planie czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".