"Ślub od pierwszego wejrzenia 3": Ciężarna Martyna wyznaje. "Najbardziej stresującą rzeczą..."

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to zdecydowany fenomen wśród miłosnych show rodzimych telewizji. Losy uczestników, którzy decydują się na odważny eksperyment z ogromnym zainteresowaniem śledzi pokaźne grono widzów. Nic więc dziwnego, że z tak ciepłym przyjęciem spotkały się odcinki specjalne, dzięki którym widzowie mogli zobaczyć, jak potoczyły się losy poszczególnych uczestników eksperymentu. Niestety, krótkie relacje z ich życia wcale nie pokazały całej prawdy. Martyna nie szczędzi produkcji gorzkich słów krytyki... "Ślub od pierwszego wejrzenia" Martyna gorzko o produkcji: "Taka już jest telewizja" W specjalnym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" padło wiele zaskakujących słów. Choć widzowie chętnie śledzą profile w mediach społecznościowych i teoretycznie mają poczucie, że wiedzą, co u nich słychać, to i tak dowiedzieli się wielu nowych, ciekawych rzeczy. Jacek z 1. edycji "Ślubu" snuł domysły na temat związku Laury i Karola, Iga opowiadała o tym, jak napisała list do Karola, a Agata z 3. edycji zdradziła, że przygotowuje się do ślubu i wesela. Widzowie mieli także okazję zobaczyć Martynę, uczestniczkę, która w eksperymencie trafiła na Przemka. Ich małżeństwo od początku było nieudane, a uczestniczka nie kryła zawodu wyglądem małżonka. Niestety, mimo że Martyna i Przemek mijali się w wielu kwestiach, do uczestniczki przyległa łatka zwracającej uwagę tylko na wygląd. Podczas odcinków specjalnych, Martyna przyznała, że po kilku latach od eksperymentu jest szczęśliwa u boku przystojnego bruneta... Uczestniczka wspomniała o tym przy okazji pytania jednego z fanów: - Jesteś w szczęśliwym związku Martynko? - Jestem. Szkoda, że w odcinkach specjalnych pokazali tylko to, co było nieistotne, czyli,...