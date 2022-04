"Ślub od pierwszego wejrzenia" Rodzina Adriana i Anity się powiększy? Anita odpowiedziała na pytanie fanów

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się niezwykłym momentem w ich życiu. Ich syn, Jerzy właśnie poszedł do przedszkola, a para planuje także zapisać młodszą córkę do żłobka. Anita przyznaje, że jest to prawdziwa rewolucja w jej życiu, bo przez ostatnie trzy lata to ona opiekowała się dziećmi w domu. Przedszkole czy żłobek po raz pierwszy od dawna gwarantują trochę wolnego czasu dla młodej mamy. Fani postanowili więc wypytać Anitę o różne kwestie, na przykład te, dotyczące pierwszych rozstań z dziećmi i tego, czym zamierza się zająć. Anita ku zaskoczeniu widzów powiedziała o... trzeciej ciąży!

"Ślub od pierwszego wejrzenia" Anita i Adrian planują kolejne dziecko?

Anita i Adrian to ulubiona para widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia 3". Oboje zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia a ich miłość trwa do dziś. Para pokonała wiele przeciwności losu, którymi była, chociażby dzieląca ich domy odległość! Adrian pochodzi ze Szczecina, a Anita z Krakowa. Na szczęście parze udało się pogodzić i wspólnie zamieszkali w Krakowie, gdzie wychowują dwójkę swoich dzieci. W życiu rodziny nastąpił ogromny przełom, gdy Anita i Adrian zdecydowali się wysłać syna do przedszkola. Anita nie kryła, że jest to bardzo ważny krok, także dla niej:

- To zupełnie nowy etap dla nas wszystkich. W końcu spędziłam z nimi w domu prawie 3 lata… - wyznała Anita.

Anita wyznała, że półtoraroczna Bianka jest bardzo przebojowym maluchem i rodzice planują, by zaczęła chodzić do żłobka, a to gwarantuje trochę wolnego czasu dla jej mamy. Wśród zadawanych przez fanów pytań, padło jedno, bardzo zaskakujące:

- Co będziesz teraz robić? Masz jakieś plany? - dopytują fani. - No jak to co? Zachodzić w kolejną ciążę i dalej siedzieć w domu. Przecież świetnie mi idzie-odpowiedziała nie bez ironii, Anita.

Bohaterka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyraźnie zdenerwowała się na nadawcę pytania. Jeśli ktoś uważnie śledzi media społecznościowe Anity, a także oglądał 3. sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia", wie, że Anita jest zapracowaną tancerką. Do tej pory oddawała się macierzyństwu i od czasu do czasu można było ją widywać na deskach rodzimych teatrów. Teraz uczestniczka z pewnością planuje powrót do pracy. Jak sama przyznaje, jest dość zmęczona, a wychowywanie maluchów, pomiędzy którymi różnica wieku jest niewielka, to naprawdę nie lada wyzwanie:

- Cóż jak zwykle mówię, że to zależy od dzieci, ale jednak gdybym mogła wybrać to radziłabym poczekać do momentu kiedy chociaż jedno dziecko będzie samodzielniejsze - będzie umiało zakomunikować coś, chodzić, samemu coś zjeść… Zresztą ciało kobiety potrzebuje czasu, aby dojść do siebie i się zregenreować po tak ogromnym wysiłku jak ciąż i połóg. Myślę, że chociaż te dwa lata różnicy to już spora różnica w odciążeniu mamy - wyjaśniła Anita.

Może jednak odpowiedź Anity nie była bezpodstawna i para faktycznie planuje powiększenie rodziny? Myślicie więc, że Anita i Adrian zdecydują się na trzecie dziecko?

