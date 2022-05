"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek spodziewają się dziecka! Wiemy, który to miesiąc

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są jedną z najpopularniejszych par, które znalazły miłość w programie, a już wkrótce ich rodzina się powiększy. Para na kanapie w " Dzień dobry TVN " ogłosiła, że spodziewa się dziecka: Chyba możemy powiedzieć, że spodziewamy się dziecka - powiedzieli Aga i Wojtek w "Dzień dobry TVN". Po przyjęciu gratulacji od prowadzących padło pytanie o miesiąc ciąży, okazuje się, że to już drugi trymestr, ale Agnieszka i Wojtek nie znają jeszcze płci maluszka: Jest to czwarty miesiąc koncowka - dodała szczerze para. Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest w ciąży! Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w ostatnim czasie zaprezentowali widzom programu szeroki wachlarz zmian w ich życiu i zapowiadali, że to jeszcze nie koniec. Napierw Agnieszka przeszła metamorfozę i zdecydowała się na ostre cięcie, potem para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską i uczestniczka zmieniła nazwisko, a teraz para podzieliła się radosną nowiną i poinformowała o ciąży. Na zdjęciu widac już ciążowy brzuszek, a fani śpieszą z gratulacjami. Cudowna wiadomość! Gratulacje👏❤️ Super 👌 gratulacje Gratulacje, cudownie 😍 dużo zdrówka dla mojej ukochanej pary ❤️ Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza pochwaliła się z stylizacją z wesela. Wygląda jak gwiazda Hollywood! Agnieszka i Wojtek szczęśliwą nowiną na temat ciąży podzielili się w programie "Dzień dobry TVN". Para nie zna jeszcze płci dziecka, ale uczestnik ma swoje przeczucie na ten temat: Gdzieś po męsku myślę o chłopcu - wyznał szczerze Wojtek. ...