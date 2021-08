"Ślub od pierwszego wejrzenia": Maciej zdecydował się na metamorfozę w salonie Izy. Dobra zmiana?

Maciej Książek z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" był uznawany za jednego z najsympatyczniejszych bohaterów w historii programu. Miły, cichy, spokojny i niezwykle oddany mężczyzna, niemal na każdym kroku okazywał swojej telewizyjnej żonie - Laurze - zainteresowane. Niestety, jego starania, wycofanie i pobożność sprawiły, że w finałowym odcinku Laura zażądała rozwodu. Od tego czasu w życiu Maćka wiele się zmieniło. Chłopak stał się bardziej pewny siebie i coraz śmielej dzieli się w sieci szczegółami swojej codzienności. Teraz okazuje się, że uczestnik matrymonialnego show, choć nie odnalazł w programie miłości, to dzięki występowi w społecznym eksperymencie TVN 7 zyskał wiele nowych znajomości. Jak dowiadujemy się z InstaStories mężczyzny, Maciej niedawno odwiedził salon fryzjerski Izy z tej samej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i poddał się metamorfozie. Sprawdźcie, jak teraz wygląda.

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skorzystał z fryzjerskich usług Izabeli

Nie da się ukryć, że udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" miał dla Macieja słodko-gorzki smak. Chłopak nie tylko nagiął swoje granice wstydu, mówiąc publicznie o swoich uczuciach, wierze, czy problemie alkoholowym matki, ale też bezskutecznie zabiegał o względy telewizyjnej żony - Laury. Niestety, jego wycofanie, skromność i skłonność do częstego zmieniania zdania sprawiły, że na chłopaka szybko wylała się fala hejtu.

Również Laura na oczach całej Polski nie szczędziła mężowi ostrych słów krytyki, a w finałowym odcinku zażądała rozwodu. Teraz, gdy od tych wydarzeń minął już niemal rok, Maciej udowadnia, że choć podczas programu był zamkniętym w sobie mężczyzną, teraz zaczyna odżywać.

Po rozwodzie z Maćkiem, Laura związała się z Karolem z tego samego sezonu show. Wszystko wskazuje również na to, że i serce byłego męża dziewczyny jest już zajęte. Jakiś czas temu na instagramowym profilu Maćka pojawił się wymowny post, w którym zasugerował, że ma nową ukochaną. Maciej opublikował wtedy romantyczne zdjęcie z randki, które opatrzył podpisem:

Lubię być z Nią...❤ #romantic #happy #goodvibes #gentleman #lady #love

Fani ruszyli z gratulacjami, a pod postem pojawiło się wiele pytań dotyczących tajemniczej towarzyszki celebryty. Maciej jednak postanowił zachować te informacje dla siebie. Czyżby nie był pewny swoich uczuć do nowej partnerki? Nie wiadomo, bo romantyczny post po niespełna dwóch miesiącach zniknął z jego profilu. Czy to oznacza, że Maciej znów jest singlem? Jedno jest pewne - gwiazdor matrymonialnego hitu TVN 7 teraz stawia na siebie. Rozwija swoją pasję, jaką jest motoryzacja, a także zainwestował w kursy, dzięki którym zamierza stać się wybitnym fizjoterapeutą. To jeszcze nie wszystko. Okazuje się, że Maciej zamierza zmienić także swój image. W tym celu udał się do salonu fryzjerskiego koleżanki z tej samej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - Izabeli, która do tej pory tworzy szczęśliwy związek z telewizyjnym mężem Kamilem.

Na InstaStories Izy pojawiło się nagranie, na którym widzimy cały proces tworzenia nowego looku Maćka. Chłopak postawił na ostre cięcie.

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" coraz śmielej dzieli się z fanami swoją prywatnością. Chłopak nie tylko regularnie prowadzi instagramowe "Q&A", ale też ukazuje urywki swojej codzienności. Teraz pochwalił się w sieci efektami metamorfozy, jaką przeszedł w salonie fryzjerskim innej uczestniczki show. Dobra zmiana?

Maciej już w programie stawiał na krótką fryzurę, niwelującą nieco linię jego włosów. Teraz chłopak postanowił wyraźnie skrócić czuprynę.