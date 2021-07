"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol pokazał zdjęcie! Laura już nie ukrywa uczuć

Związek Karola i Laury to jedno z największych zaskoczeń piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a wszystko dlatego, że para wcale nie została ze sobą zeswatana przez ekspertów miłosnego eksperymentu! To pierwszy taki przypadek w historii polskiej wersji kontrowersyjnego show, a tych dwoje wciąż dostarcza nam nowych wrażeń. Choć z początku Laura i Karol nie obnosili się swoimi uczuciami, wygląda na to, że są w tym coraz śmielsi! Kiedy uczestnik opublikował na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcie, internauci nie kryli zachwytu. A co na to Laura?! Wygląda na to, że zakochani założyli już rodzinę!

Laura okazuje czułości Karolowi ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Choć partnerzy, z którymi eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postawili ich przed ołtarzem, nie okazali się tymi jedynymi, dzięki miłosnemu eksperymentowi Laura i Karol i tak odnaleźli swoje drugie połówki. Co więcej, ta dwójka przez długi czas próbowała zachować swój związek przed całym światem w tajemnicy, jednak jak wiemy nie od dziś - przed fanami i czujnymi internautami nic się nie ukryje. Obserwatorzy uczestników kontrowersyjnego show zaczęli doszukiwać się dowodów, że tych dwójkę łączy coś więcej, niż zwykła znajomość i jak zwykle się nie mylili. Kiedy Laura i Karol zostali przyłapani na gorącym uczynku, a w sieci pojawiło się ich wspólne zdjęcie, zakochani musieli wyjść z ukrycia i potwierdzili swój związek. Od tego czasu pomiędzy nimi zrobiło się naprawdę poważnie!

Laura i Karol internautom pokazali pierwsze wspólne ujęcie, a uczestnik miłosnego eksperymentu postanowił zdradzić jak dokładnie się poznali i dokąd zmierza ich związek.

W tym momencie jesteśmy na etapie planowania przyszłości razem - mówił ostatnio.

Po tych słowach spekulacje wokół tej dwójki jeszcze bardziej narosły. Wielu twierdziło, że Laura wprowadziła się do Karola, a przez relację, jaką dziewczyna opublikowała na swoim Instagramie, fani podejrzewają, że Karol już się oświadczył! Teraz wyglada na to, że tych dwoje już tworzy szczęśliwą rodzinkę, a zdjęcie, która pojawiło się w mediach społecznościowych uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie pozostawia żadnych wątpliwości. Niewiarygodne, co Laura dla niego zrobiła! Karol na swoim profilu na Instagramie pokazał zdjęcie psa swojej dziewczyny (a może już narzeczonej?), jednak to nie wszystko!

Te dwa zwierzaki widoczne na zdjęciu.... Nie licząc świnki 😁 są adoptowane ze schroniska i wiedzą więcej o naszym życiu niż nie jeden przyjaciel... - napisał.

Instagram/karol.maciesz

Gdzie jednak na zdjęciu jest drugi zwierzak?! Kiedy bacznie się przyjrzymy zobaczymy ramkę, w którą oprawione jest zdjęcia Karola z jego kotem, a co więcej stoi ona w Gliwicach w mieszkaniu Laury! Musimy przyznać, że jest to bardzo urocze, a tych dwoje łączy jeszcze jedna rzecz - wielkie serce do czworonogów! Laura natychmiast postanowił zareagować na wpis swojego partnera i bardzo czule go skomentowała.

🥰 Nasze szczęścia ❤️🐶🐱 - napisała po postem.

Jak widać Karol, Laura i ich czworonogi stworzyli prawdziwą, szczęśliwą rodzinkę, a zwierzaki właśnie otrzymały nowego "pana" i 'panią". To zdjęcie poruszyło zachwyconych internautów, którzy bardzo dopingują relacji uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Warto zwrócić uwagę, że Laura coraz chętniej i czulej komentuje wszelkie wpisy swojego partnera. Już nie ukrywa swoich uczuć!

Instagram/karol.maciesz

Jak widać miłość można odnaleźć w najmniej oczekiwanym momencie! Sądzicie, że to prawda, że Karol i Laura się zaręczyli i niebawem zaskoczą nas swoim ślubem? Jak przyznał sam uczestnik kontrowersyjnego show, oboje są na etapie planowania wspólnej przyszłości.