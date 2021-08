"Ślub od pierwszego wejrzenia": Maciej żałuje udziału w programie? Zabrał głos

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" otworzył się przed fanami "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Odpowiedział na kilka pytań odnośnie jego udziału w show i zdradził, czy obecnie jest szczęśliwy. Nadal tęskni za Laura? Czy Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" żałuje swojego udziału w programie? Uczestnik zabrał głos, zobaczcie, co powiedział.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Maciek zaskakuje: "Mam zamiar spałaszować tę piękność"

Maciej Książek zaskarbił sobie sympatię widzów dzięki udziałowi w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Początkowo jego związek z Laurą dla niego ale również dla widzów wydawał się być pewniakiem. W finałowym odcinku oboje zdecydowali, że chcą pozostać w małżeństwie, jednak dwa tygodnie później Laura zadecydowała o rozwodzie. Aktualnie programowa żona Macieja jest w związku z Karolem z tej samej edycji. Para poznała się w marcu tego roku i początkowo ukrywała swój związek przed mediami.

Rozwód z Laurą był dla Maćka ciężkim przeżyciem, jednak ostatecznie i jemu udało się ułożyć sobie życie od nowa. Wygląda na to, że również jest w szczęśliwym związku, o czym świadczyło zdjęcie z romantycznej kolacji, do którego dodał opis:

Teraz dodatkowo postanowił odpowiedzieć na kilka pytań ze strony fanów i przyznał:

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zapytali również o to, czy po rozstaniu z Laurą i tym, co zostało pokazane w programie, żałuje swojego udziału w show. Maciej zaprzeczył a dodatkowo przyznał:

Miło to słyszeć!

Instagram @macksiaz

Zobacz także: Maciej Książek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ciężko przeżył samotność: "Nie było dla mnie sensu na tym świecie"

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznał fanom, że jest szczęśliwy. Do tej pory zdecydował się tylko na publikacje jednego tajemniczego zdjęcia, sugerującego, że jest w związku. Czy niedługo zdecyduje się pokazać fanom swoją partnerkę? A może będzie chciał cieszyć się miłością z dala od zainteresowania internautów?

Instagram @macksiaz

Maciej Książęk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mocno przeżył rozstanie z Laurą. Jeszcze w finałowym odcinku mówił:

Odnoszę wrażenie, że Laura jest wartościową osobą i nie warto z nią zrywać całkowicie kontaktu. Nie jestem w stanie powiedzieć czemu, no ale to z serca wychodzi. Może sobie wzajemnie kiedyś pomożemy, po prostu się wzajemnie wyciągniemy z czegoś. Czuję jakąś wartość w Laurze i nie chcę tego stracić. Bo jak to stracę to... głupio to brzmi, no ale coś cennego