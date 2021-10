Oliwia i Franek wreszcie wracają do domu! Zniecierpliwiony tata pojechał po swoją rodzinę do szpitala. Oliwia i Łukasz ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " zostali rodzicami dwa dni temu. Dokładnie w Dzień Matki urodził się ich pierwszy synek. Dziś po raz pierwszy przyjedzie do swojego domu. Zobaczcie, co powiedział dumny ojciec! Zobacz także: Tak Łukasz podziękował Oliwii za urodzenie synka! Piękna słowa dumnego uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Oliwia i jej syn Franek wracają do domu ze szpitala Oliwia nie mogła sobie wymarzyć piękniejszego Dnia Matki! Tego dnia została mamą! Łukasz już nie mógł doczekać się, kiedy będzie mógł zabrać swoją rodzinę do domu i wreszcie nastał ten dzień! Dostałem informację, że już mogę przyjechać po żonę do szpitala, więc wsiadam w samochód i jadę po Oliwię i Franka. Dziś w końcu będziemy już razem w domu. - powiedział na Instastory Rodzina w końcu będzie w komplecie. Historia Oliwii i Łukasza to materiał na film! Oboje postanowili dać szansę miłości i zgłosili się do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Po eksperymentalnym miesiącu postanowili, że pozostają w małżeństwie. Ostatecznie zamieszkali w Katowicach, skąd pochodzi Łukasz. Od czasu nagrywania programu aż do emisji minął rok, w tym czasie Oliwia zaszła w ciążę a ich dziecko urodziło się kilka dni po emisji finałowego odcinka, w którym widzowie dowiedzieli się, że uczestniczka była w ciąży. Czy można byłoby sobie wyobrazić piękniejszy finał? Życzymy im dużo szczęścia! Zobacz także: Mama Łukasza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skomentowała narodziny wnuka! Jak zareagowała na wieść, że została babcią? Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"...