"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia ocenia mieszkanie Pawła. Fani: "Tragedia"

Akcja w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaczyna się rozwijać. Kasia i Paweł wrócili już z podróży poślubnej i będą starali odnaleźć się we wzajemnej codzienności. Wydawać by się mogło, że mają najłatwiej, ponieważ na co dzień mieszkają w sąsiednich miejscowościach. Jednak gdy Kasia zajechała na osiedle Pawła była przerażona tym, co zobaczyła. Po wejściu do mieszkania nie było lepiej. Fani są oburzeni zachowaniem uczestniczki i komentarzami na temat jego lokum, którymi raczyła Pawła:

Z dworu weszła i już inspekcja

Co tak mocno zbulwersowało widzów? Zobaczcie, co wydarzyło się w ostatnim odcinku.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani miażdżą Kasię: "Chciała pokazać ex, że znajdzie innego"

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Widzowie oburzeni zachowaniem Kasi w mieszkaniu Pawła

Kasia i Paweł to bohaterowie 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na początku wydawało się, że są najlepiej dobraną parą nowego sezonu. Panna młoda nawet nie ukrywała swojej fascynacji nowym mężem a ich wesele było pełne czułości. Okazało się, że nawet mieszkają w sąsiednich miejscowościach, a na weselu pojawili się... ich wspólni znajomi! Kasia jednak bardzo szybko zaczęła dystansować się do swojego programowego męża, a w pewnym momencie nawet zakomunikowała mu, że "nie pociąga jej fizycznie". Widzowie nie zostawili na uczestnice suchej nitki, i Kasia musiała mierzyć się z wieloma nieprzychylnymi komentarzami na swój temat. Niestety po najnowszym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia", gdy uczestnicy po raz pierwszy odwiedzili swoje mieszkania, Kasia również naraziła się widzom. Uczestniczka odwiozła Pawła do Będzina i jeszcze przed blokiem zaczęła narzekać:

- Powiem Ci, że otoczenia takie ponure. Tutaj wytrzymałeś 7 lat?

- Przeraziło mnie to. Wielkie kominy... Gdzieś tam z Dąbrowy je widać, ale nie tak wyraźnie jak na osiedlu Pawła. Ta okolica nie jest za ciekawa i nie chciałabym tam mieszkać - wytłumaczyła przed kamerami.

Po wejściu do mieszkania swojego programowego męża, pozwoliła sobie na szybkie zwiedzanie pomieszczeń oraz ocenę czystości:

- Nie można powiedzieć, ma czyściutko jak na faceta

- Ja widzę, że tutaj Paweł masz ewidentny problem z alkoholem - zażartowała Kasia wskazując na jego kolekcję butelek.

Kasia przyznała, że nie spodziewała się aż takiej czystości w mieszkaniu Pawła:

Miał posprzątane, ja to mówię "z grubsza" ogarnięte. Nawet mnie zaskoczył.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert rozstali się? Zaskakujący komentarz uczestniczki

Widzowie byli oburzeni zachowaniem Kasi, tym bardziej, że nie została z Pawłem na dłużej i zadecydowała o kilkudniowej rozłące, o którą nie do końca chodzi w ślubnym eksperymencie. Według widzów jej komentarze na temat czystości w domu były nie na miejscu:

- Nie podobało mi się jak wjechała na to osiedle i już naburmuszona i komentarze . A jak weszła do domu i już kąty obejrzała to pożegnała się jak z jakimś znajomym: "No dobra, to spotkanie chyba będzie aktualne we wtorek. To pa". Booooże . Szkoda mi tego Pawła bo on taki wrażliwy od razu łzy w oczach ma

- To było najlepsze jak zajrzała nawet do łazienki

- a idź Ty sama nie mieszka w pałacu a takie bezczelne zwiedzanie mieszkania to po prostu żal. Rozumiem jak by tam została na noc to sobie patrz a nie z dworu weszła i już inspekcja

Mat. prasowe

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza pokazała swoją miłość

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sceptycznie podchodzą do powodzenia w związku Kasi i Pawła. Uważają, że uczestniczka za bardzo narzeka i podziwiają cierpliwość Pawła:

- Kasia sprawia wrażenie, ze jej wszystko przeszkadza... Biedny chłopak...

- Ta kobieta ciągle go krytykuje, ciągle jej coś nie pasuje. Biedny chłopak...mam nadzieję, że już nie są razem...

- Zastanawia mnie tylko, ile ten facet jeszcze wytrzyma...

- Jak ja widzę tą jej wiecznie niezadowoloną minę to aż mnie mdli....

A Wy co sądzicie o relacji Kasi i Pawła? Czy uczestniczka faktycznie przesadza, czy może ocena widzów jest zbyt surowa?