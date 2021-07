"Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura pierwszy raz odniosła się do związku z Maciejem?! 

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są parą od wiosny tego roku. Początkowo nie chcieli dzielić się swoim uczuciem publicznie, jednak gdy fani odkryli, co ich łączy, nie chcieli dłużej milczeć. Karol przyznał, że jest bardzo szczęśliwy i od teraz czasami będą pokazywać wspólne zdjęcia w sieci, jednak większość swojego związku chcieliby zachować dla siebie. Ostatnie zdjęcie Karola, na którym widać ich pupili Laura skomentowała uroczym:

Nasze maleństwa

Niedługo jednak sama dodała wpis, który również dużo mówi o ich związku, nawiązuje w nim do Macieja? Co napisała?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Urocze wyznanie Laury

5. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budziła sporo kontrowersji. Szczególnie jeśli chodzi o związek Karola i Igi oraz Macieja i Laury. Chociaż widzowie od początku wyrażali swoje niezadowolenie dotyczące par wskazanych przez ekspertów, nie wszystkie ich krytyczne zdania się sprawdziły. Karol i Iga faktycznie nie dogadali się w programie, a podczas finał uczestnik był 100% pewny, że chce wziąć rozwód. Z kolei Laura i Maciej zdecydowali się pozostać w małżeństwie, jednak ona po dwóch tygodniach jednak zdecydowała się na rozwód.

Kiedy okazało się, że Laura i Karol postanowili zostać parą, internauci skierowali słowa krytyki w stronę ekspertów, argumentując, że tych dwoje powinno być ze sobą od początku. Magdalena Chorzewska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wytłumaczyła, że na poziomie wypełnionych przez uczestników ankiet, tych dwoje nie spełniało swoich oczekiwań ale cieszy się, że udało im się odnaleźć miłość po programie.

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym przyznał, że jest z Laurą bardzo szczęśliwy i poznali się dopiero w marcu tego roku. Czy po kilku miesiącach zdecydowali się na wspólne zamieszkanie? Póki co, wygląda na to, że wraz z pupilami, które Laura pieszczotliwie nazwała "naszymi maleństwami" tylko się odwiedzają.

Chociaż Laura do tej pory nie zdecydowała się na bezpośrednie wyznanie na temat tego, co czuje do Karola, w sieci publikuje sporo cytatów, które idealnie opisują to co czuje. Czyżby w najnowszym wpisie miała na myśli małżeństwo swoje i Macieja na następnie związek z Karolem?

Daję słowo,

Wszystko było po coś,

To co traci kolor,

Zamienimy w złoto,

Reszta jest historią ! 🖤

Niedawno na jej profilu na Instagramie pojawiło się zdjęcie bukietu kwiatów, do którego dołączyła opis "She said yes" czyli "powiedziała tak". Czyżby Karol oświadczył się Laurze? Zakochani do tej pory nie odnieśli się do tego zdjecia.

Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już nie ukrywają swojego związku. Karol przyznał, że poznał się z Laurą już po zakończeniu nagrywania programu. Podczas emisji 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogli się już wzajemnie wspierać.