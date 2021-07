"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol oświadczył się Laurze? Zdjęcie nie pozostawia wątpliwości!

Związek Karola i Laury, bohaterów ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kompletnie zaskoczył widzów! Przede wszystkim dlatego, że uczestnicy występowali w programie w zupełnie innych parach. Eksperci dobrali Laurze spokojnego Macieja, zaś Karolowi Igę, z którą stworzył jeden z najbardziej kontrowersyjnych związków programu. Fani jednak szybko wyczuli, że Karola i Laurę może łączyć coś więcej, a gdy okazało się, że są razem, było wiadomo, że myślą o sobie bardzo poważnie. Nikt jednak nie wiedział, że ich związek jest już na takim etapie! Karol właśnie oświadczył się Laurze, a ona oświadczyny przyjęła!

Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyjęła oświadczyny Karola!

Laura zdecydowanie unika publicznych wypowiedzi, zarówno dotyczących tego, co działo się w programie, jak i tego, co po nim. Uczestniczka publikuje zdawkowe relacje, z których można wywnioskować, że jest szczęśliwa. To raczej Karol z większą chęcią mówi o swojej ukochanej, którą jest zachwycony. Tym większe więc zaskoczenie, że o zaręczynach tych dwojga dowiedzieliśmy się właśnie od Laury! Na swoim profilu na Instagramie uczestniczka opublikowała piękne zdjęcie kwiatów, do którego dopisała: "She said yes"!

Wygląda więc na to, że właśnie przyjęła oświadczyny Karola!

Wygląda więc na to, że Laura i Karol zdecydowali się na zrobić ogromny krok naprzód. A w programie, tak jak założyli, znaleźli swoją miłość, tylko nie z osobami, których wybrali im eksperci! Jeszcze niedawno Karol zapewniał, że planuje ze swoją ukochaną przyszłość, w świetle jego słów, zaręczyny wydają się być oczywiste!

Nasza relacja jest bardzo fajną relacją, czujemy się ze sobą bardzo dobrze i jest to szczęście, że mogliśmy się poznać po programie i wspierać w czasie emisji programu. W tym momencie jesteśmy na etapie planowania przyszłości razem. Nie chcemy się dzielić tym w mediach. Mamy ją i nie musimy się tym dzielić, to dla nas istotne. To nie znaczy, że zamykamy się na media, bo będą pojawiać się nasze zdjęcia, ponieważ ja i Laura prowadziliśmy wcześniej Instagrama i Facebooka. Fajnie, że większość z Was przyjęła naszą relację pozytywnie, bardzo dziękujemy. Ja jestem szczęśliwy w tym momencie, że poznałem osobę, którą chciałem poznać w programie - mówił uczestnik na swoim InstaStory.

Zarówno Laura jak i Karol marzyli o założeniu rodziny. Do programu zgłosili się, by znaleźć miłość i to im się udało. Widzowie z aprobatą przyjęli wiadomość o związku tych dwojga, wielu z nich mówiło już wcześniej, że ta para pasowałaby do siebie!