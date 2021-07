W życiu Karola z piątej edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia " ostatnio dzieje się naprawdę wiele. Uczestnik miłosnego eksperymentu, który przez ekspertów został sparowany z Igą, niedawno potwierdził spekulacje fanów i ogłosił, że po programie związał się z jego inną uczestniczką - Laurą . To jednak nie koniec zmian i rewolucji w życiu Karola. Ulubieniec widzów właśnie przekazał fanom wspaniałą nowinę! Jak się okazuje, bardzo długo czekał, by móc to zrobić. Nadeszła wiekopomna chwila - rozpoczął w swoim wpisie. O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły! Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazał radosne wieści Piąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyniosła Karolowi Macieszowi sporą rozpoznawalność i naprawdę pokaźne grono fanów. W programie uczestnik był w parze, która wzbudzała największe kontrowersje wśród widzów. Kiedy w finałowym odcinku Karol oznajmił, że chce wziąć rozwód z Igą , fani kibicowali mu w znalezieniu prawdziwej drugiej połówki. Niedługo później okazało się, że Maciesz i tak znalazł ją w programie - tyle, że nie była to Iga, a Laura. Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" byli zachwyceni, a teraz mają jeszcze więcej powodów do radości. Karol pęka z dumy i na pewno jego ukochana Laura, czuje się tak samo, bo uczestnik miłosnego eksperymentu dopiął swego i... już wiemy, co Karol miał na myśli pisząc "idzie nowe" . Jak się okazało, Karol wydał swój E-book! To już oficjalne! E-book "Z miłości do gotowania i organizowania" na początku lipca w sprzedaży:-) 😍 Jest to projekt, który tworzyłem przez ostatnie kilka miesięcy. Było to dla mnie dużym wyzwaniem, w które włożyłem ogrom pracy. Nie jest to reklama,...