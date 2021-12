Związek Laury i Karola ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to największe zaskoczenie 5. edycji ślubnego show. Zakochani początkowo nie dzielili się swoim uczuciem w mediach społecznościowych. Teraz, kilka tygodni po tym, gdy wszystko wyszło na jaw, coraz śmielej dzielą się wspólnymi fotkami. Fani nie mogą się na nich napatrzeć: Super was razem widzieć 🍀💚#dopasowni Zobaczcie nowe romantyczne zdjęcie Laury i Karola! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": ogromne zmiany w programie! Co z 6. sezonem hitowego show?! "Ślub od pierwszego zdjęcia": Romantyczne zdjęcie Karola i Laury Laura i Karol ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " o dziwo nie poznali się w programie. Takiego scenariusza nikt nawet nie przypuszczał. Oboje zgłosili się do piątej edycji, aby wziąć udział w ślubnym eksperymencie. W przypadku obojga nie było jednak happy endu, ale... To właśnie dzięki temu samemu programowi dziś są razem. Karol i Laura poznali się w marcu tego roku , w czasie emisji programu. Początkowo swoją miłość zachowywali z dala od medialnego szumu. Jednak, gdy ich pierwsze wspólne zdjęcie pojawiło się w sieci, przestali się już ukrywać. Karol nagrał specjalne Instastory, gdzie po raz pierwszy oficjalnie wypowiedział się na temat miłości do Laury i przyznał, że planują wspólną przyszłość . Zapowiedział również, że nie chcą zbyt wieloma rzeczami dzielić się z internautami, jednak to nie oznacza, że w sieci nie znajdą się ich wspólne zdjecia. I jak obiecali tak dotrzymują słowa. Właśnie na profilu Laury pojawiła się romantyczna fotka z Karolem. Zakochani spędzali czas na festiwalu w Sopocie. Wśród zdjęć z amfiteatru pojawiło się również jedno, gdzie Laura opiera głowę na ramieniu Karola. Do zdjęć dołączyła również...