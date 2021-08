"Ślub od pierwszego wejrzenia": Karol pokazał zdjęcia z wakacji z Laurą! Miłość kwitnie?

Joanna ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " niedawno publicznie przyznała, że jest zakochana! Zdradziła, że jej ukochany chce zachować swoją prywatność, dlatego w sieci nie było żadnych ich wspólnych zdjęć... aż do teraz! Na Instagramie uczestniczki czwartej edycji ślubnego show, pojawiło się właśnie pierwsze romantyczne zdjęcie z partnerem. Widać, że są ze sobą szczęśliwi. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Dlaczego Joanna nie korzysta ze swoich 5 minut sławy? Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z ukochanym Joanna zyskała sympatię widzów dzięki swojemu udziałowi w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niestety pomimo jej starań jej związek z Adamem, programowym mężem, nie miał szansy na przetrwanie. Uczestnik nie chciał walczyć o uczucia Asi, ostatecznie informując ją, że w jego życiu wydarzyło się coś, co uniemożliwia mu kontaktowanie się z nią. Dziś wiemy, że ma inną partnerkę i właśnie urodziło mu się dziecko. Joanna nie załamała się jednak po niepowodzeniach w programie. Odważna decyzja i pomoc ekspertów pomogła jej ponownie odzyskać wiarę w siebie. Dziś jest szczęśliwie zakochana, a miłość czekała na nią bliżej niż mogłoby się wydawać! Swojego obecnego partnera poznała dzięki swojej kuzynce. Końcowe odcinki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ze swoim udziałem, Joanna oglądała już w ramionach ukochanego! Do tej pory nie pokazała jednak wspólnej fotografii z partnerem. Dopiero dziś pojawiło się ich pierwsze wspólne zdjęcie: Nie ważne gdzie, ważne z kim - napisała, publikując zdjęcie, na którym trzyma go za rękę Trzymamy kciuki za tę miłość! Zobacz także: Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedziała nam o pierwszej randce z nowym...