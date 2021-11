Relacja Kasi i Pawła w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budzi wiele skrajnych emocji wśród widzów. Niektórzy mają teorię, że dziewczyna nie zgłosiła się do show dla miłości, czy sławy, ale miała inny, zmyślny plan!

Atmosfera wokół 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" staje się coraz bardziej gorąca, a Kasia zbiera liczne nieprzychylne uwagi ze strony internautów. Widzowie są nie tylko oburzeni obojętnością dziewczyny, ale przede wszystkim tym, że choć na początku znajomości z Pawłem chętnie obdarowywała go czułościami, to po nocy poślubnej jej zachowanie zmieniło się o sto osiemdziesiąt stopni. Co więcej, Kasia po namiętnych uściskach i płomiennych pocałunkach wyznała, że mąż nie jest dla niej atrakcyjny.

- Muszę przyznać, że nie pociągasz mnie fizycznie - mówiła w jednym z odcinków Kasia.

Sympatycy społecznego eksperymentu TVN szybko okrzyknęli ją więc "drugą Igą" - uczestniczką poprzedniej edycji, która została oskarżona przez męża o toksyczne zagrywki i manipulacje. Co więcej, niektórzy mają nawet swoją teorię dotyczącą tego, dlaczego dziewczyna zgłosiła się do programu. Ich zdaniem wcale nie chodziło o chęć bliskości, czy sławę. Zdaniem widzów, Kasia miała niecny plan!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": widzowie oskarżają Kasię o wykorzystywanie Pawła

Kasia i Paweł z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od pierwszej chwili złapali świetny kontakt. Para dogadywała się niemal bez słów, obdarowywała się czułymi gestami, wymownymi spojrzeniami, a także komplementami. I choć podczas wesela, Kasia czule całowała się ze swoim mężem i zachowywała się tak, jakby znała go od lat, to tuż po nocy poślubnej coś się między nimi zmieniło. Dziewczyna przyznając, że dla niej to wszystko dzieje się za szybko, zaczęła odsuwać się od Pawła.

Uczestniczka miłosnego show TVN nie tylko nie chciała przymierzyć łańcuszka, który podarował jej mąż podczas podróży poślubnej, ale też wyznała Pawłowi, że nie pociąga jej fizycznie. By tego było mało, Kasia kąśliwie oceniła mieszkanie męża i niemal na każdym kroku okazywała mu swoją obojętność.

Zdaniem internautów Kasia zdecydowanie pospieszyła się ze złożeniem wniosku o udział w społecznym eksperymencie, polegającym na dopasowaniu zupełnie obcych sobie osób na podstawie szeroko zakrojonych badań psychologicznych oraz antropologicznych i zaaranżowaniu ich ślubu. Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są przekonani, że dziewczyna nadal nie pogodziła się z rozpadem poprzedniego związku, dlatego też nie jest gotowa na nową relację. By tego było mało, niektórzy uważają nawet, że Kasia zgłosiła się do programu nie dla rozpoznawalności, czy chęci odnalezienia bratniej duszy, lecz miała zmyślny plan odegrania się na swoim ex.

- Wpadła do programu wzbudzić zazdrość byłego. Szkoda, że kosztem Pawła. - Nie zamknęła poprzedniej relacji i tylko swoim zachowaniem skrzywdzi Pawła. Szkoda, że tak istotny fakt nie został dostrzeżony przez ekspertów. - Szkoda mi Pawła.... przyszedł do programu z jasno określonym celem a Kasia okazała się bezduszną skupioną na sobie osobą... po co brała udział w programie?... - Po co ta Kaśka w ogóle bierze udział w tym programie ona w ogóle nie dojrzała do małżeństwa. Po ostatnim odcinku myślałam ze Kaśka pójdzie trochę do przodu i zacznie dawać Pawłowi jakieś nadzieje a tutaj bach , Kaśka jeszcze bardziej się kurczy w swojej skorupie. Jestem zawiedziona jej zachowaniem - grzmią internauci.

Co więcej, w sieci aż huczy od plotek, że po zakończeniu show Kasia rozstała się z Pawłem i wróciła do byłego partnera. Nie wszyscy jednak podzielają niechęć wobec uczestniczki. Wielu widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stara się tłumaczyć zdystansowanie dziewczyny i jej strach przed nowym związkiem, przypominając, że poprzedni partner Kasi porzucił ją niemal przed ślubnym ołtarzem.

A co wy sądzicie o tej sytuacji? Myślicie, że związek Kasi i Pawła się rozwinie, a małżonkowie postanowią kontynuować swój związek po zakończeniu show? A może Kasia i Paweł zażądają rozwodu w wielkim finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Cóż, póki co pozostaje nam śledzić dalsze losy bohaterów 6. edycji miłosnego hitu TVN i w napięciu wyczekiwać na kolejne odcinki programu.

