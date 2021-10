"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia rozstała się z Pawłem i wróciła do byłego partnera?!

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mocno żyją wydarzeniami w programie i na bieżąco komentują sytuację w sieci. Wygląda na to, że najwięcej emocji wzbudza aktualnie zachowanie Kasi, która po pierwszym zachwycie Pawłem podczas ślubu i wesela, już na drugi dzień zaczęła się wycofywać i dystansować do partnera.

Coraz więcej fanów programu uważa, że małżeństwo Kasi i Pawła raczej nie miało szansy się udać. Jakby tego było mało, w sieci właśnie pojawiły się komentarze, w których część internautów pisze wprost, że nie tylko Kasia rozstała się z Pawłem, ale także wróciła do byłego partnera, o którym wspominała w programie! Sprawdźcie szczegóły!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Małżeństwo Kasi i Pawła nie przetrwało?

Kasia i Paweł z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zaczęli fantastycznie - zachwycili się sobą już w pierwszej chwili i po zaledwie kilku godzinach znajomości, zaczęli sobie okazywać pierwsze czułości i obdarowywali się pocałunkami. Niestety, już następnego dnia zachowanie Kasi mocno się zmieniło, co wpłynęło oczywiście na ochłodzenie relacji tej dwójki. Kasia wspominała przed kamerami, że czuje się skrępowana przy Pawle i potrzebuje zwolnić tempo.

- Bardzo się z tego cieszę, że on adoruje mnie, ale czasami mam taką rzeczywiście krępację w związku z nim. [...] Ja wiem, że Paweł chce dobrze. To w ogóle nie ma tutaj nic wspólnego z nim, to bardziej ze mną. Ja widzę, że to już jest szybkie tempo, ja potrzebuję troszeczkę wolniejszego tempa - mówiła Kasia.

Choć do końca 6. edycji programu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jeszcze sporo czasu i wiele rzeczy jeszcze z pewnością nas zaskoczy, to jednak część fanów programu już teraz wieszczy rozpad związku Kasi i Pawła. Niektórzy nawet są przekonani, że relacja tej dwójki nie przetrwała, a co więcej, zdaniem części internautów, Kasia rzekomo wróciła do byłego partnera, o którym opowiadała w programie!

- Ona wróciła do byłego. Nie są już małżeństwem z Pawłem. - o.... Też to słyszałam. Wychodziłoby, że to największa porażka programu od samego jego początku. I jakim trzeba być człowiekiem, by coś takiego odstawić. Nie rozumiem. Dziwna jakaś jestem chyba... - Takkkk, podobno wróciła do byłego. - Ona już jest z powrotem z byłym - czytamy w komentarzach na oficjalnym Facebooku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia".

Podkreślamy jednak, że są to tylko spekulacje internautów, które nie są w żaden sposób potwierdzone twardymi dowodami, jednak trzeba przyznać, że komentarzy wokół tej sprawy jest więcej. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak uważnie śledzić kolejne odcinki programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", aby oficjalnie dowiedzieć się, jak potoczyły się losy Kasi i Pawła...