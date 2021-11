"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita z trzeciej edycji wbija szpilę obecnym uczestnikom?

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie zdjęcia ze ślubu z Adrianem, a w szczerym wpisie wspomina początki swojego małżeństwa. Anita zdradziła dzięki czemu jej związek przetrwał próbę czasu. Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opisała historię miłości, która rozpoczęła się przed kamerami i trwa do dziś. Anita w szczerym wpisie zwróciła się do bohaterów najnowszej edycji eksperymentu! Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o swoim małżeństwie Anita i Adrian tworzą jedną z najpopularniejszych par, które poznały się w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zakochani wystąpili w trzeciej edycji hitu i do dziś tworzą zgrane małżeństwo - wiosną tego roku para świętowała trzecią rocznicę ślubu. Anita i Adrian mają dwójkę dzieci: synka Jerzyka i córeczkę Biankę. Kilka dni temu na antenie TVN ruszył najnowszy sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i właśnie z tej okazji, Anita postanowiła opublikować w sieci szczery wpis, w którym opowiada o swoim związku z Adrianem. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Wielka radość w domu Anity i Adriana! Anita pokazała w sieci kilka zdjęć z Adrianem, a w długim wpisie zdradza receptę na udany związek. Oglądając nową edycję programu , która rozpoczęła się wczoraj nie da się uniknąć powrotu do wspomnień. Żyjąc na co dzień czasami można zapomnieć, że ta historia rozpoczęła się w ten sposób.. a rozpoczęła się od spontanicznej decyzji zawierzenia swojej jednej z najważniejszych decyzji w życiu obcym ludziom. Później kiedy dowiedzieliśmy się że znaleziono nam drugą połówkę- narastające napięcie i ogromną nadzieja, że gdzieś tam już...