"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia i Paweł są sobą oczarowani!

Jak na razie największym entuzjazmem co do swojego małżeństwa wykazują się Kasia i Paweł, którzy bardzo szybko złapali ze sobą świetny kontakt. Obydwoje są sobą zachwyceni - co dało się odczuć nie tylko podczas ślubu, ale także podczas wesela!

Ich pierwszy taniec zauroczył gości - wszystko wyglądało tak, jakby znali się od lat!

- Potrafimy się zgrać wspólnie w tańcu, więc myślę, że dalej też tak samo pójdzie - stwierdził Paweł.

Kasia stwierdziła z kolei, że przy Pawle czuje się jak księżniczka. Chłopak przez całe wesele bardzo się o nią troszczył, podtrzymywał suknię i wykazywał się ogromnym zainteresowaniem. Goście na weselu bawili się świetnie i wszyscy mają nadzieję, że Kasia i Paweł są po prostu sobie pisani!