"Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza pokazała swoją miłość

Związek Łukasza i Oliwii ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " budzi wiele emocji. Czy najmłodszym uczestnikom czwartej edycji uda się stworzyć udany związek? To pytanie zadaje sobie wielu fanów formatu, jednocześnie trzymając kciuki za ich miłość. Łukasz stara się utrzymywać kontakt ze swoimi odbiorcami. Kilka dni temu postanowił nawet odpowiedzieć na kilka pytań. Zapytany o miłość, udzielił zastanawiającej odpowiedzi. Czy eksperci z programu jednak się pomylili dobierając Oliwię i Łukasza w parę? Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zawiódł się na Oliwii? O tym, jak potoczyły się losy uczestników czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dowiemy się dopiero w finałowym odcinku show. Do tego czasu uczestnicy nie mogą zdradzić czy udało im się stworzyć udane relacje i pozostać w małżeństwie. Ciekawość widzów jednak rośnie i próbują podpytywać swoich ulubieńców o ich odczucia związane z tym, co się wydarzyło w ich życiu dzięki udziałowi w show. Oliwia i Łukasz są najmłodszą ale bardzo barwną parą aktualnej edycji. Ich charaktery rysują się bardzo mocno. On jest bardzo uczuciowy i wrażliwy a ona nie boi się mówić o swoich oczekiwaniach. Internauci starają się odgadnąć, czy udało im się dogadać. Na jednym z ostatnich zdjęć Łukasza dopatrzyli się nawet odbicia Oliwii w kuchennych płytkach, co miałoby świadczyć, że wciąż są razem. Na Instagramie Łukasza pojawiło się kilka odpowiedzi na pytania zadane przez fanów. Jedno zwróciło naszą szczególną uwagę. Internauta zapytał uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia" czy wierzy w miłość od pierwszego...