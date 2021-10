Po ostatnim odcinku 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w sieci zawrzało. Tym razem ostro oberwało się Kasi, która zdaniem fanów postępuje w stosunku do Pawła bardzo nie fair. Po euforii na ślubie i weselu, Kasia szybko zaczęła się wycofywać i niepewnie czuć przy swoim mężu. Choć Paweł bardzo się stara i zabiega o jej względy, to jednak jego małżonka nie reaguje entuzjastycznie na to, co dla niej robi.

W sieci pojawiły się komentarze, w których internauci krytykują zachowanie Kasi. Wygląda na to, że dziewczyna je zauważyła, bo zamieściła na swoim Instagramie wymowny post. Czyżby w taki sposób odpowiadała hejterom? Przy okazji możemy zobaczyć, jak dziś wygląda Kasia, która dawno się nie pokazywała w mediach społecznościowych. Czy zmieniła się od czasu nagrywek do programu? Zobaczcie sami!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia odpowiada hejterom?

W minionym odcinku 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogliśmy zobaczyć, jak nowożeńcy wyjeżdżają w podróże poślubne. Wiele scen było z udziałem Kasi i Pawła i niestety pojawiły się pierwsze przeszkody w ich związku, które wynikają z wycofania się Kasi. Choć podczas wesela, dziewczyna czule całowała się ze swoim mężem, którego dopiero co poznała, to już następnego dnia wiele rzeczy zaczęło jej przeszkadzać. Komentowała przed kamerami, że dla niej to wszystko dzieje się za szybko i nawet nie przymierzyła łańcuszka, który podarował jej mąż. Wyglądało to tak, jakby rzeczywiście nie czuła się komfortowo z Pawłem...

Screen/Player.pl

W sieci pojawiły się komentarze od fanów programu, którzy otwarcie skrytykowali postawę Kasi.

- Jak ja oglądam to ręce mi opadają, dołująca, jest anty do wielu rzeczy, to po co tu się zgłosiła. Zachowuje się jakby miała lat 15. Niech dalej tak robi znów będzie sama. - Po Pawle widać, że się bardzo angażuje, i ta jego cierpliwość aż podziwiam. A Kasia...... No cóż, mam nadzieję że zmieni podejście, bo jak na razie to kiepsko to widzę - "To dla mnie za szybko" mówi to osoba która wyszła za mąż za obca osobę. Impreza się skończyła i entuzjazm również opadł.. Szkoda, bo fajny chłopak - czytamy komentarze w sieci.

Niedługo potem na Instagramie Kasi pojawił się post, który najwyraźniej jest odpowiedzią na wpisy internautów.

- "Wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. Wszystko co widzimy jest punktem widzenia, nie prawdą".

Marek Aureliusz - napisała Kasia, dodając przy tym swoje zdjęcie.

Słowa wsparcia dla Kasi zamieściła Julia Gołębiowska, którą również możemy oglądać w 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

- Kasiu jeszcze raz powtórzę, że nie ma co przejmować się opiniami ludzi, którzy te wydają na podstawie kilku fragmentów w TV❤️ jesteś super babka i nie miej co do tego wątpliwości ❤️ - napisała Julia.

Instagram/kasia.kasikk

Jednak część fanów pod najnowszym postem Kasi chyba jednak nie wzięła sobie do serca jej nowego wpisu:

- Coś czuję, że będziesz musiała bronić się przed opinią publiczną tak jak Iga z poprzedniej edycji 🙄 - Kasiu a może pomyśl o Pawle jak on się czuje w sytuacji kiedy jesteś nim zachwycona w dniu ślubu i bez oporu dajesz mu buziaki, a tu nagle budujesz mur i mówisz to w taki sposób dobitny. Nie pociągasz mnie fizycznie...wiedz, że to są bardzo dobitne słowa. Jeśli będziesz tak traktować ludzi to nie uda ci się z nikim. Poza tym to nie jest problem Pawła, że ty masz ze sobą problem. A jemu się obrywa. To nie jego wina, że tobie jest ciężko przez poprzednie doświadczenia. Zgłosiłaś się do programu i powinnaś zamknąć swój poprzedni etap. Co ma piernik do wiatraka, że ty zawsze byłaś samodzielna. Teraz masz męża i on też ma uczucia - czytamy w komentarzach pod postem Kasi.

Mamy nadzieję, że w związku Kasi i Pawła jednak wszystko się ułoży. Trzymamy kciuki, aby ta historia miała swój happy end.