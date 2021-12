Choć 6. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła już do historii, to jednak fani chętnie śledzą dalsze losy uczestników programu. Jedną z bohaterek, którą widzowie show bacznie obserwują jest Kasia, która jak wiadomo nie znalazła miłości w programie. Teraz jednak postanowiła dodać nieco tajemniczy wpis, w którym pisze o zmianach! O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia zapowiada zmiany w życiu?

Kasia zgłosiła się do 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z nadzieją, że dzięki programowi znajdzie wielką miłość. Eksperci dopasowali do niej przesympatycznego Pawła, który początkowo zrobił na niej bardzo dobre wrażenie. W dniu ślubu, dziewczyna była nim zachwycona, a fani uważali nawet, że ta dwójka jest dopasowana idealnie!

- Kiedy zakładaliśmy obrączki, to odbijałam mu się w oczach. Naprawdę, ja to widziałam, jak on na mnie patrzył, to nie mogłam przestać się śmiać i on do mnie - mówiła Kasia w dniu ślubu z Pawłem.

Jak jednak wiadomo, Kasia szybko zaczęła się dystansować i zmieniać zdanie o mężu. Powiedziała mu nawet wprost, że ten nie pociąga jej fizycznie, a także miała wiele innych obaw, przez które zamknęła się na relację z Pawłem. Kolejne tygodnie ich związku to był prawdziwy emocjonalny rollercoaster - od pięknych wzlotów, do bolesnych upadków. Koniec końców Kasia i Paweł w dniu decyzji postanowili kontynuować swoje małżeństwo, ale niestety po niespełna miesiącu, dziewczyna zdecydowała się je jednak zakończyć...

- Stwierdziłam, że może jeszcze nie jestem gotowa na relację z mężczyzną. Mężczyźni zaczynają mnie denerwować - mówiła Kasia.

Teraz losy Kasi po programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" możemy śledzić za pośrednictwem Instagrama. Od czasu do czasu na jej profilu pojawiają się nowe posty, a tym razem uczestniczka 6. edycji hitowego programu stacji TVN zdecydowała się napisać kilka słów o... zmianach! Post brzmi dość tajemniczo:

- Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka. Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł. Zmienia się pogoda, zmienia się świat; i ja zmieniam się wraz z nimi. Gdziekolwiek się teraz znajdujesz, to dobre miejsce, aby zacząć.

Dobrego Dnia ! !

Jak myślicie, co Kasia ma na myśli? Czyżby zdecydowała się bardziej otworzyć na to, co przyniesie jej życie? Oczywiście trzymamy za Kasię ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mocno kciuki i życzymy jej, aby te zmiany, które nadejdą, były zmianami tylko na lepsze!