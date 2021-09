"Ślub od pierwszego wejrzenia": Oto wszystkie pary 6. edycji! 

Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zostali rodzicami Franka we wtorek 26 maja. To najpiękniejszy prezent, jaki Oliwia mogła dostać w Dniu Matki! Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta wzięli ślub w programie TVN7, ale czy od początku oczywiste było, że zostaną razem już na zawsze? Przeczytajcie, jak zaczęła się i jak później potoczyła historia ich miłości! Gdy Oliwia Ciesiółka zobaczyła pierwszy raz Łukasza Kuchtę - swojego przyszłego męża w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia", pomyślała, że jest on typem podrywacza, co nie do końca się jej podobało. Łukasz natomiast od razu się ucieszył, stwierdził że Oliwia to piękna blondynka i coś z tego może wyjść. Rodzina, a nawet internauci od początku zgodnie stwierdzili, że para pasuje do siebie wizualnie. Zobacz także: Ekspert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odpowiada na zarzuty Adama! Tak Oliwia wyglądała w dniu ślubu z Łukaszem. Nic dziwnego, że Łukasz się zauroczył w niej od pierwszego wejrzenia! Chociaż Oliwia ma dopiero 24 lata, udało się jej przekonać ekspertów do tego, że jest już gotowa na małżeństwo. Kiedy para spotkała się w Urzędzie Stanu Cywilnego, większość fanów programu twierdziła, że ta dwójka została dobrana idealnie. Jednak szybko okazało się, że Oliwia to stanowcza i konkretna kobieta, a Łukasz należy raczej do grona cichych i spokojnych osób. Podczas podróży poślubnej pomiędzy uczestnikami dochodziło do małych spięć, ale mimo to oboje wydawali się być zadowoleni z zaproponowanego przez ekspertów partnera. Zobacz także: Suknia Oliwii ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" była jak z bajki! Wiemy, gdzie i za ile można ją dostać Co ciekawe, prawdziwa relacja Łukasza i Oliwii zaczęła się rozwijać dopiero po...