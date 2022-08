Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z mediami skomentował plotki na swój temat i zdradził, kim jest dla niego tajemnicza blondynka, która jakiś czas temu pozowała z nim do wspólnego zdjęcia. Czy to nowa partnerka Kamila? Sprawdźcie, co zdradził uczestnik ostatniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Potwierdził podejrzenia internautów? Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o tajemniczej kobiecie ze zdjęcia Wielki finał siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami. Zaledwie kilka dni temu widzowie dowiedzieli się, że niestety związek żadnej z par nie przetrwał po programie - fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wierzyli, że chociaż Agnieszka i Kamil będą kontynuować swoje małżeństwo jednak również oni podjęli decyzję o rozstaniu. Chyba wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy po rozstaniu Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spotyka się z tajemniczą blondynką, którą jakiś czas temu mogliśmy zobaczyć na jego zdjęciu na Instagramie... Atmosferę wokół Kamila podgrzała Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", która zdradziła nam, że rozmawiała z kobietą ze zdjęcia! Teraz głos w sprawie blondynki zabrał sam Kamil! Czy to jego partnerka? - Z Anią nie jestem ani nigdy nie byłem, co prawda znamy się, bo Włocławek jest małym miastem, ale ludzie sobie za dużo do tego dodali. Nic nas nie łączy oprócz znajomości- Kamil zapewnił w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka poradziła sobie z rozstaniem? "Było ciężko" Kamil odniósł się również do słów Agnieszki, która w rozmowie z Party.pl skomentowała plotki o relacji Kamila z tajemniczą Anią i wyznała, że to oni powinni wytłumaczyć się ze swojej relacji. - (...) Może to,...